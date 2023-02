¿Todo por rating? Denuncia por abuso sexual y El Trece sin moverse

Hasta este momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Contactó a Castillo y empezaron con las charlas. Hasta este momento eran acusaciones cruzadas y no existía una denuncia. En el transcurso de estos días, Flor necesitó ayuda psicológica y empezó a tener en mente la posibilidad de iniciar una denuncia. Contactó a Castillo y empezaron con las charlas.

Después de varias sesiones con la psicóloga que le puso a disposición a la influencer, se logró detectar 6 tipos de abusos. “Castillo también me dijo que tiene los videos de lo que se vio dentro del Hotel. De esos abusos que contó, ella tiene las pruebas”, finalizó Pampito.

El acusado le dijo al panelista Sebastián Pampito que, ante esta situación, “se va a autodenunciar, ya estuvo hablando con abogados, ya pidió los videos a toda la producción... La idea es denunciarse a sí mismo para ser investigado y quede limpia su imagen”.

Según Martino, en uno de los abusos detectados por Castillo, le dijo al periodista lo siguiente:

Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: ‘Sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mi. Pero fue en un juego de pareja’. Lo que me cuenta el abogado es que él le tocó la cola a ella, sin su consentimiento. Yo le pregunté a Juani Martino por esto y él me dijo: ‘Sí, le toqué cola una vez en la pileta y ella me tocó la cola a mi. Pero fue en un juego de pareja’.

Escándalo en El Trece por supuesto abuso en El Hotel de los Famosos: Qué dijo su conductor, El Chino Leunis

El reality se grabó por completo el año pasado, y recién salieron al aire las primeras 3 semanas. Siguiendo la secuencia de los programas emitidos, los participantes se besaron y el actor le insiste para mantener relaciones sexuales, pero ella se niega rotundamente. Sin embargo, en la denuncia, se expone que ambos implicados tuvieron relaciones sexuales pero sin el consentimiento de ella.

Sin embargo, a pesar de que la denuncia ya fue erradicada ante la justicia, las autoridades del canal y de la productora dijeron que el material que ya está editado saldrá al aire de todas forma. Es decir, no se modificará nada de lo que ya estaba previsto.

Su justificación es que como la denuncia recayó solo sobre Martino y no sobre el canal o la productora, ellos no se ven en la obligación de modificar el material editado hasta el momento. Por otro lado, dijeron que si la modelo influencer hubiera alertado de esta situación a la producción del programa la hubieran acompañado a la comisaría a radicar la denuncia, que si hubiera manifestado que quería abandonar el certamen por esta situación, se hubieran tomado otras medidas automáticamente.

A diferencia de otros programas de este estilo, los jugadores no están aislados por completo y pueden ponerle fin a su participación cuando así lo decidan. Cuando Moyano se animó a hablar, siendo que cada víctima tiene su tiempo para poder expresar su situación, se lo contó a su hermana durante una de sus visitas los domingos y a sus compañeros Flor Ventura y Enzo Aguilar. Luego se acercó a una de las productoras y le comunicó lo que sucedió.

A raíz de lo sucedido, Martino fue expulsado del juego, algo que aún no fue mostrado en el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis por la pantalla de El Trece. Cuando dichas imágenes salgan al aire, que se especula que será a mediados de febrero, se verá que no especificarán los motivos por los cuales el participante fue expulsado.

Martino no se ha expresado públicamente hasta el momento, pero se puso a disposición de la Justicia para que se investigue lo sucedido. Por su parte, sostiene que las relaciones sexuales que mantuvo con Moyano fueron consentidas.

Por otro lado, el Chino Leunis compartió en Twitter que “jamás avalaría ningún tipo de comportamiento indebido”. Además, Jorge Rial comentó en su programa Argenzuela que El Trece no sólo no levantará El Hotel de los Famosos 2, sino que además, reeditará todo y pondrá el material crudo sobre lo sucedido entre Flor Moyano y Juan Martino.

denuncia 3.jpg (Foto: Captura de pantalla)

denuncia 5.jpg (Foto: Captura de pantalla)

“Nos vamos a subir a esto porque da rating”, le habría dicho la producción de(Foto: Captura de pantalla) al conductor. Además, se darán a conocer unos compilados especiales sobre la “pareja”.

denuncia 4.jpg (Foto: Captura de pantalla)

El relato de Flor Moyano

Cuando la influencer habló por primera vez, lo hizo a través de sus redes sociales. Señaló que "a los amigos, periodistas, seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida".

En la denuncia, Flor contó que “en el baño comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin protección, de forma intempestiva. Me sentí peor que nunca, ultrajada y denostada”. La noche del 24 de noviembre del 2022, la víctima se enojó con Martino por exponerla frente a todo y decirle que no generaba nada. Continúa el relato:

"Esa noche, me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre la sabiduría y la inteligencia, acto seguido me dice que no me asuste y me empieza a hacer una especie de ritual. Me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan."

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mi el dominio de este agresor sexual."

Finalizando la denuncia, dijo que esa noche no pudo hacer otra cosa que dormir y llorar. Además, relató que “lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él” y exige que el acusado no pueda salir del país a fin de garantizar el debido proceso.

------

Más noticias en Urgente24

Elecciones 2023: Así es el frenético calendario electoral

Elecciones 2023: Cuándo son en La Pampa y quién se postulan

AFIP te persigue: ¿A partir de cuándo comienza a investigar?

Claves para que AFIP no investigue tarjeta de crédito/débito

Dudas sobre la familia judicial de La Pampa