La Justicia apura a El Trece tras denuncia de abuso sexual

Y si bien aseguró que por parte de la producción hay quienes se comunicaron con ella y le dieron su apoyo, esperan el crudo de todo el material y que deje de salir la programación al aire. Ya que según expresó Castillo, "no sabemos si van a pasar o no esas partes al aire, no sabemos si la van a revictimizar".

La producción hasta el momento hizo un relevamiento en el lugar, identificaron los números de las cámaras. "No es fácil para la productora revisar día por día y horarios porque los hechos eran de manera reiterada", sostuvo Castillo.

Por último, el abogado de la joven dijo: "Estaremos atentos de que aporten todo lo que dicen que tienen para aportar. Le pedimos humanidad a la productora", sostuvo Castillo.

Respecto al caso sostuvo que hubo "manoseo, tocamiento y daño psicológico posterior" por parte de Martino a Moyano. Según detalló Florencia el quería mantener relaciones sexuales y ella no, además de acosarla con frases como: "Mirá como me tenes, mirá como me pones". "Ella siempre le marcó los límites. Hay seis testigos para reconstruir escenas importantes", sostuvo el letrado.

https://twitter.com/eltreceoficial/status/1613364431332999170 Juan Martino y Flor Moyano conocieron la suite especial de #ElHotelDeLosFamosos y se animaron a que un grafólogo analice sus firmas para calcular su compatibilidad. @hoteldefamosos pic.twitter.com/qHYSEXhtSw — eltrece (@eltreceoficial) January 12, 2023

La palabra de la productora

“Ante la denuncia por abuso sexual presentada por Florencia Moyano en el contexto de las grabaciones del ciclo El Hotel de los Famosos, expresamos nuestra solidaridad con ella y, así mismo, comunicamos que nos hemos puesto a entera disposición de la Justicia para el aporte de todo elemento que sea requerido en la resolución del caso ”.

“En el momento en que se estaba grabando el programa, cuando Florencia planteó que Juan Manuel Martino estaba incomodándola con sus acciones, decidimos separarlo de modo inmediato de las grabaciones ”. Recordemos que las grabaciones del programa culminaron hace dos meses aproximadamente.

"No solo hemos atendido las necesidades de Florencia sino que además actuamos en consecuencia. Reafirmamos que jamás hemos avalado, avalamos ni avalaremos ningún tipo de comportamiento inmoral o abusivo en ninguna de nuestras producciones bajo ninguna circunstancia”, cerró la productora. Mientras se encuentra recabando el material crudo para presentar en la Justicia.

