Se refería así a la declaración del Presidente por el enojo de Eduardo Wado de Pedro, quien hizo trascender su molestia por haber sido excluido de una reunión con organismos de Derechos Humanos y Lula Da Silva. “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”, había respondido Alberto Fernández cuando le preguntaron sobre esta cuestión durante una entrevista.