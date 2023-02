Interna FdT: Alberto Fernández pidió "bajar el barullo"

"Estoy empecinado en mejorar la vida de los argentinos y argentinas", aseguró.

"Tenemos que tratar de hacer algo más por terminar con las divisiones en la Argentina. Divididos todo es más difícil, tenemos que entender que juntos, unidos, es mucho más fácil, y el esfuerzo necesita de todos los argentinos y argentinas", continuó el mandatario, en un mensaje que estuvo más que nada dirigido a los propios, en medio de las internas y cruces de los últimos días.

Luego, lanzó: "el futuro de la Argentina es bajar el barullo de los que gritan y escuchar la voz silenciosa de los que necesitan y quieren vivir en un país mejor".

"Nuestro objetivo como políticos es mejorar la vida de todos ustedes", afirmó.

"Amo ser porteño, amo vivir en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando la veo tan opulenta y voy a un lugar donde celebran que el Estado le haga un baño a alguien, me siento muy mal, siento que es muy injusto. Y lo que quiero es hacer Justicia", dijo en otro fragmento de su discurso, en otra repetida crítica al fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la Ciudad. Y volvió a pedir "un país federal".

"No he tenido mucha suerte como Presidente, con la pandemia y la guerra, la suerte no me caracteriza, pero alguna suerte he tenido... y tuve la suerte de que mi amigo Gustavo Bordet haya sido el gobernador de Entre Ríos y me haya ayudado como me ayudó a gobernar", destacó. Y elogió al " gran gobernador" Bordet.

"Algunos seguirán enojados, otros seguirán criticando, pero yo estoy cada vez más convencido de que es el tiempo de que el barullo de la política se calme un poco y empiece a sonar la sonrisa de la gente", finalizó su discurso el mandatario, otra vez enviando un mensaje al interior del FdT.

Alberto Fernández llegó esta mañana a Concepción del Uruguay para el lanzamiento de la etapa 4 del programa de turismo Pre Viaje y firma de convenios. Además se reunió con representantes del sector turístico de la región para realizar un balance y proyectar lo que resta de la temporada de verano, y firmar actas de intención del Programa Nacional de Inversiones Turísticas '50 destinos' junto con el gobierno de la provincia y la municipalidad por proyectos de infraestructura deportiva.

Luego, el Presidente - junto al mandatario provincial y la vicegobernadora- encabezó el acto de anuncio de obras de infraestructura y deportivas, en Concepción del Uruguay por una inversión de $500 millones por parte del gobierno nacional, que incluirán pavimentación de hormigón, cunetas y calzados en diferentes zonas urbanas de la ciudad.

