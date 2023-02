https://twitter.com/alferdezprensa/status/1622587921827041285 "Yo no sé quién puede ser el candidato, no sé si seré yo u otro. Lo que creo es que hay que acordarse de lo que dijo Perón: el problema es que vuelvan los que destruyeron la patria". El presidente @alferdez en la entrevista con @odonnellmaria por @urbanaplayfm. pic.twitter.com/ugZ0WFFcWx — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) February 6, 2023

Luego continuó con esta idea: "Aprendí que quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros transforma el mundo. Los invito a solar con la utopía de la igualdad, de la Argentina igualitaria. Y que nos demos cuenta que tenemos la oportunidad porque tenemos todo lo que el mundo está reclamando, tenemos el litio y el cobre en el norte, el gas en el sur, los alimentos en el centro del país. Les pido que esta vez no volvamos a hacer otra Batalla de Caseros, no nos dividamos más, trabajemos juntos. Porque como decía Benedetti, en la calle codo a codo somos mucho más que dos", finalizó su mensaje.

Antes, en Paraná, el Presidente volvió a hablar de "la herencia (macrista), dos años de pandemia, dos años de guerra".

"La pandemia dejó decepción en mucha gente y es entendible, muchos perdieron familiares, otros perdieron sus empleos. Fue un momento muy ingrato y muy difícil, y nosotros nunca bajamos los brazos", dijo Alberto Fernández.

"Y todo esto que está pasando es porque no bajamos los brazos", dijo en referencia a las viviendas construidas. "Y ocurrió porque todos nos pusimos de acuerdo en que ese virus no nos detuviera".

Cabe recordar que en una entrevista esta mañana con la radio Urbana Play, Alberto Fernández había sido consultado por las críticas que días atrás hizo trascender el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro por un evento con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, al que no había sido invitado. Sobre esto, Alberto respondió duramente: “No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no. Yo gobierno con los que puedo gobernar y sigo gobernando, no me importa”.

---------------

Más contenido en Urgente24:

Terremotos en Turquía por ruptura de fallas de 500 años

Manchester City podría ser expulsado de la Premier League

Cepo: Sergio Massa eliminó el impuesto PAIS para un sector

Cherquis Bialo filtró pelea Tapia/Scaloni y lo fulminaron

Piquetazo y pulseada decisiva entre piqueteros y Tolosa Paz