Piquetazo y pulseada decisiva entre piqueteros y Tolosa Paz

Además, recordaron que “el ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos, no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública”.

Unidad Piquetera volvió a criticar a las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP (Evita, Somos y CCC entre otras): “Se adaptaron a este ajustazo y no abrieron la boca para defender a los compañeros afectados. Creen que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.

Por último, advirtieron: “El ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo”.

"Es mentira la auditoria"

El referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni indicó en declaraciones a Radio Mitre que “los planes dados de bajas están perfectamente otorgados. La decisión de las bajas es para los que no hicieron el trámite virtual ”, y añadió: “Hay mucha gente que no tiene acceso a la virtualidad”.

“Es mentira la auditoria, lo único que se hizo la gente fue entrar a un sitio a re empadronarse, toda la vida se hicieron las auditorias presenciales, esta es la primera vez que es virtual”, agregó.

“Tenían que ahorrarse 160 mil planes que son 50 mil millones de pesos, que la mayor parte va a parar al Fondo Monetario Internacional y la otra parte va para la cooperativa de Tolosa Paz y a los movimientos sociales como el Movimiento Evita y Somos”, se quejó.

Asimismo, Belliboni apuntó contra las organizaciones sociales oficialistas: “Yo estoy denunciando que el dinero de la baja de planes va a parar a la administración de los planes oficialistas”,

“El gobierno quiere la baja de los planes sociales para hacer caja en un año electoral”, denunció.

“Nos debe convocar la ministra y podríamos conversar como seres civilizados y no llegar a un corte”, concluyó.

Hasta este lunes (6/2) a la mañana no había convocatoria de Desarrollo Social a los convocantes al ‘piquetazo’.

