Romina Uhrig de GH: Enriquecimiento ilícito y 'ñoquis' familiares

Por lo que Romina llegó al despacho de Festa por recomendación de su ex casi cuñada Cinthia González. Luego, empezó un romance con el ex intendente, según información del diario Perfil, engendró con él dos hijas más, y más tarde Festa terminaría echando a González por supuesto pedido de Romina, tal como lo refirieron así funcionarios en off . No obstante, el ex intendente Festa negó tal información aseverando que “la relación comenzó cuando estaba separada de Ariel”