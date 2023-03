Crédito hipotecario: La otra variable destruida por el FdT

Si se analiza la última década, la mayor recuperación del crédito hipotecario se observa durante el período entre marzo de 2016 y abril de 2018, donde aumentó de US$ 3.726 millones a US$ 8.667 millones.

Tras lo cual sostuvo una persistente tendencia decreciente.

Desde diciembre de 2019, el crédito hipotecario deflactado por inflación cayó 63%. Mientras que, medido en dólares, la caída es de 45% al tipo de cambio oficial y de 62% al tipo de cambio paralelo.

El informe detalla como: En su pico, el crédito hipotecario representaba 33,1% del crédito total al sector privado, participación que cayó de manera sostenida hasta alcanzar apenas 5,1% en marzo de este año. En su pico de la última década, llegó a representar 10,5% del crédito al sector privado (enero de 2019).

Desde diciembre de 2019, su participación cayó de 9,6% a 5,1% del crédito total al sector privado.

Al respecto, el economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Marí, comentaba: “La inflación en Argentina ha diezmado el ahorro e incrementado la incertidumbre a niveles que no se veían desde la hiperinflación de 1990. Esto es incompatible con el crédito hipotecario, que requiere de previsibilidad para ser rentable. No caprichosamente su mayor auge fue durante la convertibilidad, donde la inflación y las expectativas de inflación estaban ancladas en niveles bajos”.

Por su parte, Emilio Prado, economista de la Fundación Libertad y Progreso, decía: “La evolución alcista de la inflación presiona fuertemente sobre el sector inmobiliario, afectando principalmente a la tasa de interés que cobran los bancos al momento de otorgar un crédito. Mientras tanto, la velocidad de ajuste de los precios (y de las tasas) es más rápida que la de los salarios, por lo que, estos últimos quedan rezagados y el asalariado termina corriendo por detrás. De esta forma, con sueldos que se deterioran, una escasa capacidad de ahorro y una inflación sin control, acceder a un crédito hipotecario suena utópico para los argentinos”.

Cavallo aporta calma

Tal como informó Urgente24 en: Inflación: Por qué Domingo Cavallo aporta algo de calma, el exministro de Economía, Domingo Cavallo destacó la gestión de Sergio Massa y explicó por qué considera que no hay un descontrol que derive en una hiperinflación.

Predicción y control

“Predije esto que estamos viendo hoy, que íbamos a tener una tasa promedio de inflación mayor al 6%, o sea 100% anual, a lo largo del año. Podemos tener algún mes más cerca de 6% o arriba de 7%. Pero estaremos por ahí. Para que haya una inflación descontrolada como fue el Rodrigazo tienen que ocurrir cosas como que el Gobierno convalide un salto devaluatorio o liberalizarlo sin unificar el mercado cambiario, o en su defecto, se vea obligado a hacerlo. Pero el Gobierno no hará algo así excepto que las personas, empresas, etc, no acaten las normas regulatorias y controles del BCRA, entonces las operaciones se celebren por fuera de la ley y en ese caso la autoridad no tenga otra opción más que actuar. Pero mientras el Gobierno y el BCRA tengan algo de poder e impartan las normas, la inflación podrá ser de 6% mensual o 7%, pero no un descontrol”, explicó este miércoles (15/3) Domingo Cavallo en declaraciones al diario Clarín.

El economista ratifica así lo que había anunciado a inicios de marzo cuando alertó sobre el riesgo latente de caer en un nuevo ‘Rodrigazo’ y le pusiera número al porcentaje de aumento de los precios al que puede aspirar la Administración Fernández para su último año de mandato.

En un artículo publicado en su blog personal el 3 de marzo, había escrito que “el control del gasto público es la única herramienta que el gobierno tiene disponible para evitar que la tasa de inflación salte por arriba del 6% mensual”. Según Cavallo:

Ese 6% promedio mensual de inflación debería ser la verdadera meta de Fernández para todo el año

