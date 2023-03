Inflación: Por qué Domingo Cavallo aporta algo de calma

Predicción y control

“Predije esto que estamos viendo hoy, que íbamos a tener una tasa promedio de inflación mayor al 6%, o sea 100% anual, a lo largo del año. Podemos tener algún mes más cerca de 6% o arriba de 7%. Pero estaremos por ahí. Para que haya una inflación descontrolada como fue el Rodrigazo tienen que ocurrir cosas como que el Gobierno convalide un salto devaluatorio o liberalizarlo sin unificar el mercado cambiario, o en su defecto, se vea obligado a hacerlo. Pero el Gobierno no hará algo así excepto que las personas, empresas, etc, no acaten las normas regulatorias y controles del BCRA, entonces las operaciones se celebren por fuera de la ley y en ese caso la autoridad no tenga otra opción más que actuar. Pero mientras el Gobierno y el BCRA tengan algo de poder e impartan las normas, la inflación podrá ser de 6% mensual o 7%, pero no un descontrol”, explicó este miércoles (15/3) Domingo Cavallo en declaraciones al diario Clarín.