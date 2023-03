¿Quién dijo que el FGS es "la plata de los jubilados"?

El valor del fondo está en alrededor de US$ 56.434 millones El valor del fondo está en alrededor de US$ 56.434 millones

Y es que, en teoría, las inversiones del FGS tienen varios objetivos. Más allá de garantizar que siempre haya dinero disponible en ANSES, sus inversiones buscan financiar al Tesoro al promover el crecimiento económico, el empleo y evitar la especulación financiera. En varios casos, como señalan desde Diario Con Vos, los rendimientos de sus activos se usaron para financiar programas sociales, como el Conectar Igualdad o el PRO.CRE.AR.

Este fondo del ANSES tiene activos financieros como lo son los títulos públicos, las acciones de SA, plazos fijos, obligaciones negociables y fondos comunes de inversión.

La gran mayoría de los títulos públicos (75,5%) está invertido en pesos y se ajustan principalmente por inflación -CER-. La gran mayoría de los títulos públicos (75,5%) está invertido en pesos y se ajustan principalmente por inflación -CER-.

Como explican desde El Destape, la cartera en Bolsa de la ANSES, que representa un total del 11% del FGS, se encuentra liderada por

Inversiones en empresas siderúrgicas (30%)

Bancos (22%)

Energéticas (22%)

Compañías de telecomunicaciones (10%)

Y tiene participación accionaria en:

Ternium (25,6%),

Banco Macro (9,3%)

Grupo Financiero Galicia (9,2%),

Pampa Energía (8,9%)

Telecom (8,7%).

Por su parte, también presenta inversiones en títulos emitidos por entes estatales y provinciales, incluyendo las letras del Banco Central (BCRA) y títulos de bancos provinciales, los cuales ascendieron a $ 283.000 millones.

Esto mismo sucedió durante la presidencia de Mauricio Macri, el FGS no operaba como "plata de los jubilados" y por eso que, según datos de ANSES, el fondo elevó 40% sus tenencias de activos "hard-dollar" y en casi 5 veces sus tenencias de bonos Ley extranjera -o New York-, por medio de compras repartidas entre bonos de legislación local y extranjera desde 2019 por un monto de casi US$ 2.000 millones en valor nominal.

Más allá de esto, como informó Urgente24 en: "Lo más probable es que el FGS de ANSES termine ganando"

Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop, participó en una entrevista radial donde aclaró cuál es la verdadera situación en la que queda parado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Al respecto, lo primero que dijo fue distinguir la diferencia entre el FGS y la "caja corriente" del ANSES. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es naturalmente un fondo de largo plazo que tiende a hacer inversiones de este tipo de plazo y no de menos, mientras que a los jubilados actuales se les paga con los aportes patronales, con lo que aportan los trabajadores, además de un porcentaje en los impuestos que van para el ANSES.

Lo más probable es que el FGS de ANSES termine ganando Lo más probable es que el FGS de ANSES termine ganando

Más contenido en Urgente24

Cisne negro: Alberto Fernández no llega y suplica a Biden

Alberto aislado: Ahora se aleja Sergio Massa y todo el FR

¡Qué empiece la fiesta! Hoy juega la Scaloneta en el Estadio Más Monumental y el pueblo argentino enloquece

Escándalo en Rosario por Jesy Fux, orgía y rumor político