Con BCRA detonado, el dólar blue amenaza con $400 (otra vez)

Un dólar a $400 no es pánico

El 30 de enero, Urgente24 informó en García Moritán devaluado: Por qué dólar a $400 no es pánico, que el hecho de que la divisa norteamericana alcanzara esas cifras no es un escenario de pánico, incertidumbre o estrés. En la nota redactada hace 2 meses teníamos que:

Si tenemos en cuenta la inflación acumulada desde las elecciones de 2021 tendríamos que el dólar Moritán debería rondar los $930

https://twitter.com/cbuteler/status/1619051438851907587 Los $400 por dólar que Moritán pronosticó en Julio del 2021 hoy sería $930 ajustado por inflación — Christian Buteler (@cbuteler) January 27, 2023

En este sentido, el analista financiero, Christian Buteler, agregó que: "Una predicción nominal sin referencia temporal es lo mismo que nada. El dólar va a llegar a $1.000 pero no es lo mismo si es este año, en 2, 5 o 10".

El economista, Fernando Marull, lanzó un tuit haciendo referencia al dólar Moritán, por alcanzar la cifra de los $400, diciendo que estos valores no son de crisis, un dólar de crisis, similar al que hubo con la renuncia del ministro de economía, Martín Guzmán, debería rondar los $500. Por otro lado, un usuario de Twitter, economista, relata que: "A valores de hoy, la salida de Guzmán habría un dólar aproximado de $450"

https://twitter.com/pvmkt/status/1618680194075873280 Mucho pánico porque el dólar sube $25 en enero.

Con 5% de inflación mensual debería subir ~$20 por mes para no apreciarse.

A valores de hoy, la salida de Guzman = ~$450 mientras el CCL cotiza $365, un 20% menos. pic.twitter.com/QlBqot5fgW — PV (@pvmkt) January 26, 2023

Álvarez Agis: “El FMI ya sabe que no va a cobrar porque ve las reservas netas”

Emmanuel Álvarez Agis, viceministro de economía durante el final del segundo mandato de CFK, habló sobre el Fondo Monetario Internacional -FMI- y como este sabe las intenciones de Argentina. Al respecto, el artículo de Bloomberg Línea citaba:

El Fondo ya sabe que no va a cobrar, porque ve las reservas netas y se da cuenta de que no están los dólares necesarios para honrar el compromiso. La pregunta es cómo enfrentamos esa situación. El Fondo ya sabe que no va a cobrar, porque ve las reservas netas y se da cuenta de que no están los dólares necesarios para honrar el compromiso. La pregunta es cómo enfrentamos esa situación.

El medio destaca como: Por su cercanía a diferentes sectores del oficialismo, llamó la atención una nota que escribió a sus clientes el 14 de marzo, tras la última revisión del acuerdo con el FMI. En ese texto, y ante la percepción de cierta inflexibilidad por parte del FMI ante el impacto de la sequía en la economía argentina, el exfuncionario sugirió evaluar un incumplimiento del programa con el prestamista multilateral de última instancia.

"Yo nunca estoy a favor de un incumplimiento unilateral" aclara en su conversación con Bloomberg Línea, destacando que "lo más razonable hoy, que la sequía es una realidad, es reconfigurar" el programa con el FMI.

La carta que tendía que llegarle al FMI

El economista, Juan Carlos de Pablo, redactó para La Nación cuál debería ser la carta que le debería llegar al FMI dada la situación extraordinaria que está viviendo el país. La carta comienza:

Ms. Kristalina Georgieva,

Directora gerente del FMI

Los firmantes de esta carta, ministro de Economía y presidente del Banco Central de la Argentina, nos dirigimos a usted con suma urgencia para manifestarle lo siguiente:

Somos conscientes de que, desde su incorporación al Fondo, en 1956, la Argentina no tiene un impecable récord de cumplimiento de los 18 acuerdos firmados entre la institución y nuestro país.

También somos conscientes de que el acuerdo celebrado en 2018 se debió más a consideraciones políticas que a fundamentos técnicos y que la renegociación de 2022 está basada en que ya nos dieron el dinero y saben que, con esfuerzo argentino, no les vamos a pagar nunca. Todo lo cual explica el ejercicio de “contabilidad creativa”, referido a renegociación de metas, acreditación de fondos cuyo único fin es pagarle al FMI, etc.; cuestiones que sólo le interesan al mundo politizado.

Ahora bien, hoy enfrentamos una situación diferente. La sequía afectó la producción de bienes agropecuarios, muchos de los cuales son exportables. Como consecuencia de lo cual nuestro país espera una merma de alrededor de 15% de las exportaciones. Sin reservas ni posibilidad de endeudamiento, esto repercute en las importaciones, en buena medida complementarias de la producción local; lo cual generará recesión y desocupación.

Por lo cual, e independientemente de los acuerdos vigentes, solicitamos un préstamo de u$s 10.000 M. Pero de libre disponibilidad, para por lo menos financiar el nivel de importaciones de 2022.

El fundamento del pedido es muy sencillo: los argentinos seremos todo lo que se quiera, pero este percance no se debe a nosotros. ¿Para qué está el FMI, si no para atender este tipo de situaciones? Si John Maynard Keynes y Harry Dexter White, cofundadores del Fondo en 1944, vivieran, lo entenderían perfectamente. Porque estamos seguros de que si vieran a un irresponsable tirado en la calle, porque lo pisó un camión, llamarían al SAME en vez de recordarle su pasado turbio.

Como usted es joven, le recuerdo un antecedente: en febrero de 1976 Argentina recibió un préstamo de u$s 130 M., por caída de exportaciones. Al parecer los ingleses habían descubierto, una vez más, que la carne argentina tenía aftosa, y suspendieron las compras que hicieron en nuestro país.

Esperamos su respuesta. Sergio Tomás Massa – Miguel Angel Pesce.

