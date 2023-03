Duro cruce en Diputados entre la Izquierda y LLA: "Callate"

“Todos estos asesinatos, heridos, secuestros, bombas, copamientos de pueblos, ataques a unidades militares fueron hechos en nombre de una revolución que el pueblo argentino no les pidió. La mayoría de estos ataques ocurrieron en democracia, es decir, durante la vigencia de gobiernos constitucionales”, fustigó la liberal.

Y reclamó que “se deje de tergiversar la historia de negarles la memoria a los inocentes y reconocer que los derechos humanos son para todos y no solo para amigos o para quienes piensan igual ”.

La respuesta a los libertarios llegó en duros términos por parte de la Izquierda. La diputada Myriam Bregman apuntó directamente contra el bloque de Javier Milei: “Nos toca hablar después de haber escuchado a un apologista de la dictadura militar y de sus peores crímenes. Nosotros, en cambio, marchamos este 24 de marzo homenajeando a los 30 mil detenidos desaparecidos de la mejor manera que lo podemos hacer peleando contra la impunidad del genocidio y peleando por transformar esta sociedad de raíz”.

En ese momento, Villarruel interrumpía y Bregman la cruzó duramente: "Callate la boca Villarruel, dejame hablar, callate".

Y lanzó: " ¿Saben por qué Villarruel interrumpe, saben por qué Milei reivindica el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión”.

"Discuten la cifra porque están dispuestos a hacerlo de nuevo. No lo vamos a permitir”, aseguró la diputada de Izquierda.

“Este debate se da en un contexto muy particular y no podemos seguir hablando como que acá no se ha dicho nada. Lo hicimos en forma independiente y al revés de lo que dijo la diputada Villarruel el genocidio instaurado el 24 de marzo del 76 tuvo una antesala y se llevó adelante durante el Gobierno constitucional de Martínez de Perón”, recordó.

Luego, en las redes sociales, desde ambos espacios continuaron con su postura:

https://twitter.com/AleArreguezPTS/status/1640750342005575681 Muy bien @myriambregman mostrando la verdad de los socios de Bussi. Ni rebeldía ni libertad, defienden la dictadura. https://t.co/3BjQor1adv — Alejandra Arreguez (@AleArreguezPTS) March 28, 2023

https://twitter.com/NicolasdelCano/status/1640744066533998592 Mientras mi compañera @myriambregman intervenía en la sesión para homenajear a los 30.000 detenidos- desaparecidos, la apologista de la dictadura Victoria Villarroel no paró de agredirla y gritaba desde su banca defendiendo a los genocidas. Los negacionistas No Pasarán. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) March 28, 2023

https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1640743361467281410 Hoy hice un homenaje a las víctimas del terrorismo y a la verdad histórica en la Cámara de Diputados, porque la Memoria es de todos, no sólo patrimonio de la izquierda o de los terroristas. @JMilei ¡No nos callan más! pic.twitter.com/OF3nBSGREU — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 28, 2023

-----------

