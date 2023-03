Carlos Pagni y Diego Leuco le declaran la guerra al SEO

Por último, Pagni consideró que tal problemática es global y que no se remonta únicamente a nuestro país y concluyó describiendo tal periodismo polarizado como "haragán".

El pase de los Leuco sobre la inteligencia artificial: “Cualquier persona del mundo lo tiene”

En lo que respecta a Leuco, no estuvo sólo en su razonamiento. Su padre, Alfredo Leuco, compartió sus dichos e incluso fue quien dio el puntapié inicial para plantear el tema en la mesa:

"La tecnología ya hizo lo suyo, malversó una cosa histórica del periodismo que era la pirámide invertida (...) Ahora como hay una necesidad de que cliqueen y que estén mayor cantidad de tiempo, te ponen la información a lo último, te empiezan a boludear", dijo, y agregó entre risas:

Me enoja. ¿Sabés por qué? Porque uno de los principales insumos de la época es el tiempo. ¿Me hacés perder tiempo? No te leo más, papá Me enoja. ¿Sabés por qué? Porque uno de los principales insumos de la época es el tiempo. ¿Me hacés perder tiempo? No te leo más, papá

Y luego sumó: "Malversa el tema básico de que es lo que es noticia y qué es lo que no es noticia (...) Y ahora sumale esto que decís vos, ya hay directamente mentiras para forzar un título para que sea más canchero. Yo creo que en algún momento se va a equilibrar eso".

image.png Leuco decidió alejarse del periodismo político y dedicarse a los formatos de entretenimiento, como Luzu TV.

Por su parte, Diego Leuco recordó una experiencia que tuvo con un artículo de un portal, en el cual planteaba una pregunta en su título y cuyo contenido no la respondía hasta el último párrafo. De esta manera, describió cómo dichos sitios trabajan con las notas SEO

"Hay una cosa en cómo se viralizan las noticias en los portales de Internet que es muy impresionante (...) Vos ves que, por ejemplo, el primer portal sacó una información y después tenés no menos de 300, 350 portales que copian y pegan. Pero literal, no ponen ni una coma de diferencia, nada", manifestó y luego concluyó que, a partir de esta práctica, se generaba una suerte de efecto dominó en el que, en muchos casos, la "noticia" que se replica no es más que una mentira.

-----------

Más contenido en Urgente24:

Bochorno en el Senado: JxC y Unidad Federal abandonaron el recinto

Alberto pidió "democratizar" al FdT y comparó a Milei con Hitler

Energía: AMBA I, el factor chino y la versión del 'Patria'

Putin muuuy nervioso por Uralvagonzavod, los tanques T-72B3 y T-90M y WSJ

Pesca ilegal: El subsecretario de Pesca negó las denuncias