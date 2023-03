Embed

“Mi preocupación no pasa por ser reelecto sino para que la Argentina no retroceda a poner en el Gobierno a quienes nos condenaron a esta deuda maldita; la prioridad es que gane el espacio, si yo termino siendo mejor candidato seré yo, si es otro lo voy a apoyar y acompañar. Necesitamos garantizar que el espacio gane, trabajo para eso, para ganar las elecciones”,

Consultado sobre la postulación de Milei a nivel nacional, advirtió que “los totalitarios se valen de la democracia para acceder al poder; hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para una sociedad, definitivamente”.

En esta línea, el Presidente calificó al líder de La libertad avanza como "una amenaza para la democracia" y lo comparó con el creador del régimen nazi. “Hitler no llegó en un golpe de estado, llegó votado por los alemanes”, dijo.

“Las sociedades están polarizadas en todo el mundo”, indicó, y atribuyó a esto el enojo que hay con la política. ”Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo”, concluyó el mandatario.

El mandatario, además, también se refirió al anuncio del expresidente Mauricio Macri, quien afirmó que no será candidato, y desestimó que el fundador del PRO haya tenido un gesto de grandeza. “Cometió un sincericidio. Se corrió antes de que la suerte le muestre, que la gente le muestre lo que piensa de él”, sostuvo.

Sobre los cuatro años de su presidencia y los problemas que debió enfrentar, Fernández estimó que “el destino existe” pero dijo tener “la tranquilidad de haber dejado todo en estos años”.

“El mundo vivió una serie de calamidades”, apuntó el mandatario y recordó que a la pandemia, la guerra y la sequía, en Argentina se debió afrontar un endeudamiento “incomparable en la historia”. “Le pusimos política, le pusimos el pecho”, subrayó y se mostró esperanzado en poder conseguir que este año la economía siga creciendo.

“Creo que, con el tiempo, los argentinos van a ir reconociendo que todas estas calamidades las vivimos y Argentina pudo seguir creciendo, seguimos creando empleo registrado”, concluyó.

Sobre el encuentro con Biden, Fernández señalo: “Trato de ser siempre muy tranquilo y objetivo, creo que fue un encuentro necesario, no es la primera vez que hablo con Biden, ya lo hicimos en el G20 de Roma, en la Cumbre de las Américas, habíamos intentado una visita oficial y se había postergado porque justo se había contagiado de covid. Pudimos concretarlo ayer. Fue un encuentro necesario, Argentina y USA llevan 200 años de relaciones diplomáticas, es el primer país inversor en la Argentina, es el mayor importador de litio de la Argentina”.

“Biden propuso hacer un encuentro para que participen funcionarios de los dos gobiernos, eso nos permitió no solo tener una charla franca sobre aspectos que nos preocupan sino sobre posibilidades hacia el futuro. Lo mejor que ha tenido este encuentro es que en exceso superó lo protocolar, no fue un encuentro protocolar, fue un encuentro de trabajo donde pude contar las diferencias que tenemos, las necesidades que tenemos de que ellos nos acompañen los organismos internacionales de crédito en el FMI como lo han hecho hasta aquí, siempre han acompañado las propuestas de la argentina en el FMI y ver como encarar ese futuro, no es un futuro lejano, la necesidad que el mundo expresa de gas con energías de transición, o de litio o de hidrógeno, son alternativas que la Argentina tiene y que necesita de inversores privados para explotar mejor esos recursos”, señaló el Presidente.

Al ser consultado sobre aquella vez que llamó “Juan Domingo Biden” al presidente de USA, Fernández explicó: “Biden expresa una mirada claramente keynesiana de la economía y ahí el peronismo y Biden se parecen, en esa mirada keynesiana de la economía, que entiende al capital como un mecanismo de producción y de desarrollo social antes que como de especulación financiera, como el neoliberalismo. Me parece que tenemos muchos puntos de afinidad ahí, en la Cumbre de las Américas Biden habló de ponerle fin a la teoría del derrame, que para una América Latina era imposible pensarlo de boca de un presidente estadounidense, pero dijo con toda claridad la necesidad de que el Estado esté presente, que el Estado distribuya más y se termine la teoría del derrame”.

“Tenemos una mirada muy afín, los dos compartimos una lógica keynesiana de la economía y eso nos vincula. Tenemos desde el primer día que hablé con Biden, él lo repite siempre, él tiene esa mirada de que él y yo heredamos de nuestros predecesores una economía muy maltratada y tiende a buscar paralelos. Y alguna razón le cabe porque es la mirada de lo que hace el neoliberalismo en el poder con lo que hace un keynesiano. Y eso creo que en ese punto puede ser que tengamos poder de contacto que algunos lo hacen (verlo a él) más peronista, pero no tiene que ver con el peronismo sino con las lógicas de Keynes. En el partido de él también hay sectores más liberales y más keynesianos, Biden expresa el sector más puro en términos keynesianos”, abundó el Presidente.

