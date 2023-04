Independiente y el amarillo

Consciente de que un dirigente del PRO quedará al mando en el club, Ritondo –que también forma parte de la institución pero no es dirigente, aclaró: "Yo no quiero que Independiente sea amarillo ni de Juntos, quiero que sea rojo y vuelva a ganar todo, no soy miembros de la comisión directiva, soy representante de socios y colaboro desde siempre".

"Si le va mal a Independiente, le va mal a toda la comisión directiva. Sé que Fabián está muy triste por la decisión que tomo", agregó.

"Yo no tengo tiempo para darle a Independiente, si puedo hacer reuniones para ayudarlo, pero de eso a estar todos los días, hay una gran diferencia", señaló.

Por otro lado, recordó que “apenas entró Fabián al club tenía el CUIT inhibido" y enumeró todas las dificultades económicas que atravesó su corta gestión.

"El fútbol argentino es muy difícil, la vuelta olímpica no la das con el balance", ilustró.

Críticas de Doman

En su carta de renuncia, Fabián Doman agradeció a Ritondo porque "siempre me apoyó en todo", pero no mencionó a Grindetti.

"Independiente tendrá que aprender a convivir no sólo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Intenté unir sectores y dialogar con todos. Fue también imposible", explicó el ahora expresidente.

Luego apuntó -tampoco sin mencionarlo pero dando a entender en el marco de las internas del club- al denominado "Grupo Champagne" que integran los empresarios Fabio Fernández y Jorge 'Puma' Damiani. "Compromisos económicos, que hicieron posible que tuviera lugar el espacio político que sacó a Moyano, no aparecieron ni aparecen", se quejó Doman.

image.png La carta de renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente

Otras lecturas de Urgente24:

Por Alberto Fernández, el BID dejó fuera de su conducción al país

¿Pobres pero deconstruidos? Duro golpe de Mayra Arena a Juan Grabois

Del muñeco de goma de Hugo Chávez a Mariquita vs. Cynthia: "¡Atorranta!"

Independiente a la deriva: Fabián Doman huyó y no hay DT