Por Alberto Fernández, el BID dejó fuera de su conducción al país

"Según lo negociado, la Argentina se quedará con la Vicepresidencia de Sectores; la Gerencia de Infraestructura y también liderará el nuevo Instituto de Género e Igualdad que será parte de la nueva gestión del BID, habían anticipado temprano las fuentes.

Los nombres para esos cargos todavía no están definidos. La presentación de Argentina a través de la candidata Cecilia Todesca, la primera mujer que se postuló al cargo, tuvo un fuerte sello de temas de género", publicó el diario 'Clarín' en noviembre pasado.

Pero a varios meses de esa supuesta negociación todavía no solo no hay novedades sobre los lugares para Argentina, sino que además Ilan Goldfajn ya decidió los nombres de los vicepresidentes y ninguno será designado por el gobierno argentino.

Ilan Goldfajn.jpg Ilan Goldfajn, titular del BID, ya decidió los nombres de los vicepresidentes y ninguno será designado por el gobierno argentino.

En efecto, el brasileño designará a la economista colombiana Ana María Ibáñez en la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento, que habría sido "reservada" para Argentina.

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del organismo será Jordan Schwartz, actual economista del Banco Mundial y propuesto para el cargo por el Tesoro de Estados Unidos, y la vicepresidencia de Países será ocupada por la exministra costarricense y actual directora general adjunta de la OMC, Anabel González, por lo que queda descartada la representante argentina para alguno de los cargos.

Según publicó el sitio 'La Política Online', el titular del organismo había sido claro con sus interlocutores argentinos en que no designaría como vice a ninguno de sus competidores en la elección del año pasado. Sin embargo, Alberto Fernández y Cafiero lo llamaron tanto para pedirle por Todesca, que lograron quedarse sin nada...

El ejecutivo brasileño avisó que sólo va a designar a personas que le proponga Sergio Massa, que tiene un vínculo muy aceitado con el organismo, y que le dará algún premio consuelo a Todesca. Pero lejos de la supuesta negociación que el Gobierno anunció el año pasado

Cabe recordar que Ilan Goldfajn sustituyó en el cargo al estadounidense Mauricio Claver-Carone, destituido después de que una investigación concluyera que dispensó un trato de favor a una subalterna con la que mantenía una relación.

bolsonaro lula.jpg El brasileño Ilan Goldfajn, un técnico de prestigio que desde siempre fue el candidato favorito del Tesoro, había sido propuesto por el ahora expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Las negociaciones para el reemplazante de Mauricio Claver-Carone fueron muy fuertes hasta que se obtuvo un acuerdo negociado con Estados Unidos (el mayor accionista del BID), Canadá, Brasil y Argentina que logró bendecir a Ilan Goldfajn. El brasileño, un técnico de prestigio que desde siempre fue el candidato favorito del Tesoro, había sido propuesto por el presidente saliente Jair Bolsonaro y eso complicó las cosas.

Tras ganar las elecciones y tras unas dudas iniciales, finalmente el gobierno de Lula decidió mantener al candidato y eso facilitó la negociación

La presidencia

Es la primera vez en la historia del BID que tiene un presidente brasileño. Y la Argentina, que es otro de los países que jamás presidió el organismo, quería también ese cargo que en el pasado buscó infructuosamente Gustavo Béliz.

El Gobierno en principio buscó un candidato de consenso regional y en eso estuvo trabajando el ministro Sergio Massa en Washington el año pasado. Pero Brasil, México y Chile se adelantaron y presentaron candidatos propios. El Gobierno se jugó a esperar que ganara Lula para presentar un postulante en conjunto con la región y buscaba imponer a un argentino.

Pero el líder del PT no le bajó el pulgar a Ilan Goldfajn ni mucho menos ya que no quiso perder esa preciada plaza regional. De hecho, el brasileño era bien considerado entre los funcionarios del entorno del quien fuera entonces futuro presidente. El único problema era que había sido elegido por Bolsonaro

Cecilia Todesca. A la Argentina no le quedó otra que avalar al brasileño y negociar alguna vicepresidencia y otros cargos, a cambio de bajar la postulación de Cecilia Todesca. Pero la "negociación" no parece llegar a buen puerto...

Al final, el Gobierno presentó a Cecilia Todesca, quien se vio más bien como pieza de negociación.

Después de Estados Unidos, que tiene un 30% del capital accionario del BID, Brasil y Argentina son los países con más poder de voto, ya que tiene un 11,4% cada uno. Le sigue México con 7,3%

Pasó el tiempo y Brasil no bajó a Ilan Goldfajn y era difícil que Estados Unidos apoyara un candidato argentino. A la Argentina no le quedaba otra que avalar al brasileño y negociar alguna vicepresidencia y otros cargos. Por eso retiró la postulación de Cecilia Todesca.

Al bajarse de su candidatura, Cecilia Todesca señaló:

Siempre buscamos un consenso. La región tiene que trabajar junta, los desafíos y las oportunidades son compartidas y hemos acordado también una agenda de trabajo con una perspectiva y temas que nos parecen estratégicos para el desarrollo económico y social

México, que mantuvo como candidato al vicejefe del Banco Central, Gerardo Esquivel, quedó afuera de la alianza de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. El gobierno de Alberto Fernández prefirió avalar el postulante de Bolsonaro y negociar un cargo futuro, antes que avalar al mexicano.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador manifestó su molestia:

Lamentamos que en las elecciones del BID continúe la política de más de lo mismo. Se eligió la propuesta del gobierno de Brasil, apoyada por Estados Unidos

Fuentes del BID dijeron entonces que el arreglo de la Argentina fue "bueno" ya que participaron de un consenso mayoritario con los dos socios más importantes del organismo -Brasil y Estados Unidos- y que también obtienen una presidencia importante como la de Sectores. También dijeron que se valoró el haber presentado a una mujer para el cargo, a pesar de que no haya salido electa.

Finalmente, Ilan Goldfajn asumió el último diciembre y ahora preside el organismo regional por un período de cinco años.

