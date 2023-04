Santiago Peña (Horacio Cartes), LN+ y Mauricio Macri

Muy curioso lo de Santiago Peña, candidato colorado, entrevistado por Eduardo Feinmann en LN+. Peña es el candidato de Horacio Cartes, quien fue sancionado por el Gobierno estadounidense, que lo consideró " significativamente corrupto" a él y sus hijos. A no confundirse: Peña puede ganar comicios muy reñidos en Paraguay y hay antecedentes en los que no se cumple la intención de la CIA, la DEA y el FBI. El mundo no es hegemónico aunque algunos intenten mostrar lo contrario. Ahí está la guerra entre Rusia y Ucrania para demostrarlo....