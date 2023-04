'Tapado': CFK mira a Paraguay por Payo y las encuestas

Stilber Valdés, el candidato a vicepresidente de Payo, remarcó que los números favorables: “En la calle se siente que Payo lidera las encuestas. De hecho, encontramos bastante credibilidad en las mediciones que indican nuestro posicionamiento porque no las hacemos nosotros al no tener el dinero para prepararlas. Estos sondeos son realizados desde 2019, cuando Payo fue expulsado de la Cámara de Senadores”, explicó Valdés en diálogo con la 1020 AM.