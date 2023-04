Fabián Doman: "Tenía que estar custodiado en la cancha"

Consultado por los detonantes de la renuncia, agregó también que "dentro del grupo mío no tenía eco al plantear que esto era económicamente muy grave. A ver, tampoco es culpa de nadie y tampoco tenés adónde recurrir (pero) hubo gente que dijo que la plata iba a estar y otra que dijo que iba a poner, pero esa gente no puso nada. En la comisión había gente encargada de conseguir los recursos pero los recursos no están. Grindetti puso su gente y tenía esa tarea, pero no lo quiero criticar porque él no pudo, no es que no quiso".