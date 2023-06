Polémico Paul: Vuelve The Beatles con John Lennon artificial

image.png A fin de año lanzarán el último tema de The Beatles con ayuda de la IA.

Según BBC, la canción podría tratarse de "Now and then", un tema creado por John Lennon en 1978. Este se encontraba en un casette que decía "Para Paul" y Yoko Ono, viuda de Lennon, entregó a McCartney tras la muerte de su marido.

La inteligencia artificial está generando cierta dualidad en cuanto a los músicos y artistas y en diferentes esferas de la vida. Muchos músicos expresaron su rechazo al uso de la misma.

Incluso, Universal Music Group lanzó un comunicado manifestándose en contra: "El entrenamiento de IA generativa utilizando la música de nuestros artistas (lo que representa tanto un incumplimiento de nuestros acuerdos como una violación de la ley de derechos de autor), plantea la cuestión de en qué lado de la historia quieren estar todas las partes interesadas en el ecosistema musical. "Del lado de los artistas, los fans y la expresión creativa humana, o del lado de las falsificaciones profundas, el fraude y la negación a los artistas de su debida compensación".

Lo cierto es que la inteligencia artificial se está volviendo cada día más protagonista, pudiendo crear una canción sólo con el uso de la misma, y en algunos casos como el de The Beatles es aprovechada por los mismos músicos que la emplean a su favor mientras que en otros genera polémica por "quitar el derecho de autor de los artistas".

