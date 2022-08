El plan de Warner y DC Comics para ganarle a Marvel

Hemos hecho un reset. Hemos reestructurado el negocio donde nos vamos a enfocar, donde va a haber un equipo con un plan de 10 años enfocado solo en DC. Creemos que podemos construir un negocio mucho más sostenible Hemos hecho un reset. Hemos reestructurado el negocio donde nos vamos a enfocar, donde va a haber un equipo con un plan de 10 años enfocado solo en DC. Creemos que podemos construir un negocio mucho más sostenible

“Es muy similar a la estructura que Alan Horn (ex CEO de Disney), Bob Iger y Kevin Feige crearon de manera muy efectiva en Disney. Creemos que podemos construir un negocio de crecimiento sostenible mucho más fuerte de DC”, continuó explicando Zaslav, a lo que agregó respondiendo a la polémica generada en los últimos días:

Como parte de eso, vamos a centrarnos en la calidad. No vamos a estrenar ninguna película antes de que esté lista…. DC es algo que podemos mejorar. El objetivo es hacer crecer la marca DC. Hacer crecer los personajes de DC. Pero también, nuestro trabajo es proteger la marca DC, y eso es lo que vamos a hacer Como parte de eso, vamos a centrarnos en la calidad. No vamos a estrenar ninguna película antes de que esté lista…. DC es algo que podemos mejorar. El objetivo es hacer crecer la marca DC. Hacer crecer los personajes de DC. Pero también, nuestro trabajo es proteger la marca DC, y eso es lo que vamos a hacer

Desde los últimos films de Christopher Nolan (quien dio a luz a la tira de Batman), la empresa no ha rendido como podría haberlo hecho: cuenta con figuras como Superman, Flash y Mujer Maravilla, pero no han causado la relevancia a la que se apuntaba, viendo que desde la otra vereda Marvel no para de generar éxitos.

image.png Batman Vs Superman, una de las tiras que no causo el revuelo que esperaban.

“Se lanzarán varias películas con ventanas más cortas y con diferentes campañas de marketing. Pero siempre seremos ágiles y la atención se centrará en el teatro”, aclaró por otro lado Zaslav, dando cuenta de la estrategia que tiene entre ceja y ceja para la compañía.

Pero eso no es todo, porque según informaron desde Totalmedios, medio empresarial, HBO Max juntará su plataforma con la de Discovery, para así anexar todos sus contenidos en un solo sitio.

Está claro que de cara al futuro de la empresa, los ejecutivos y el CEO buscan ponerse en un mano a mano con Disney, empresa de entretenimientos que comienza a luchar con Netflix a través de su Disney+, y también marca buenos números en la taquilla.

La empresa fundada por Walt es un ejemplo a seguir y con quien quiere competir Warner de acá a los próximos diez años, por eso, la compañía comienza a reorganizarse para que sus contenidos cumplan una función mas óptima y eficiente, haciendo valer así sus gastos, teniendo en cuenta que la compañía no se encuentra en el mejor momento.

