Netflix cierra la canilla (y Warner Bros Discovery también)

-El mundo de repente se despertó y dijo: 'No. Debes ganar dinero'.

Netflix actualizó los principios de su cultura corporativa para incluir una advertencia a sus ejecutivos:

"Usted gasta el dinero de nuestros miembros, sabiamente".

Y no sólo Netflix

Warner Bros Discovery también ha anunciado planes para recortar miles de millones de su presupuesto.

Spencer Neumann, director financiero de Netflix, prometió control de gastos para mantener su margen de ganancias operativas en 20%.

La compañía no detalló su plan de ahorro de costos, pero Netflix dijo que había despedido a 150 empleados, incluidos ejecutivos en su unidad original de series de televisión en USA.

También despidió a contratistas que trabajaban en sus canales de redes sociales y a personal de su departamento de animación: 70 trabajadores.

Antes, Netflix despidió a docenas de redactores que había contratado para 'Tudum', un proyecto que tenía como objetivo construir un sitio web para fanáticos de los programas de Netflix.

Warner Bros Discovery, propietario de HBO Max y CNN, resultado de una fusión por US$ 43.000 millones entre WarnerMedia y Discovery.

El presidente ejecutivo, David Zaslav, prometió a los inversionistas recortar US$ 3.000 millones y generar US$ 14.000 millones en ganancias anuales antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La empresa tiene una deuda de US$ 55.000 millones.

Zaslav y su equipo, encabezados por el director financiero Gunnar Wiedenfels, se encuentran auditando los gastos de Warner Discovery para encontrar dónde recortar.

Wiedenfels, un ex McKinsey de Alemania, es famoso por recortar costos de Discovery en 2017: algunos productores se vieron obligados a pedir préstamos para financiar su producción.

Wiedenfels, según FT, se encuentra sorprendido de la ausencia de control de gastos de WarnerMedia y su ex propietario AT&T.

“Gastar y pedir permiso después” fue el eje de la caída de CNN Plus: el director ejecutivo saliente, Jason Kilar, es acusado de ejecutar una inversión de US$ 350 millones sin preguntar si los nuevos propietarios (Discovery) estaban a favor del proyecto.

Wiedenfels quiere incrementar en todo lo posible los ingresos de la propiedad intelectual: derechos de transmisión de contenido.

Warner Bros Discovery presupuesto US$ 22.000 millones para televisión y cine en 2022 pero si el ciclo macroeconómico gira, habrá reacción inmediata.

Netflix dice que no pueden compararlo con Apple (Apple TV) ni Amazon (Amazom Prime), que no necesitan ganar dinero con la televisión y las películas.

Jason Cloth, fundador de Creative Wealth Media, dice que Apple TV superó a Netflix en una sucesión de pujas recientes por distribución de contenidos pero “si [Netflix] dejara de ofertar por proyectos, entonces su desaparición se acelerará”.

Cloth agrega que no ha visto ninguna caída en los precios del contenido: difícil bajar costos por ese lado, al menos hasta ahora.

