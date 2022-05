¡6ta. temporada de 'Black Mirror'! Netflix lo consiguió

Negociaciones

La nueva temporada de 'Black Mirror' es el regreso de Charlie Brooker y su socia creativa Annabel Jones a la historia, ausentes desde que dejaron su productora House of Tomorrow, vendida a Endemol Shine Group, en enero de 2020.

Brooker & Jones crearon otra productora, Broke and Bones, y Netflix invirtió en la compañía a través de un mega acuerdo por 5 años por US$ 100 millones.

Sin embargo, los derechos de 'Black Mirror' quedaron en House of Tomorrow.

Charlie Brooker y Annabel Jones.jpg Charlie Brooker y Annabel Jones.

Luego, Endemol Shine Group le vendió House of Tomorrow a Banijay Group, a mediados de 2020.

Netflix tuvo que buscar un acuerdo con Banijay.

El asunto demoró y Brooker arrojó dudas sobre el futuro de 'Black Mirror', y en pandemia le dijo a la revista Radio Times, del Reino Unido: “En este momento, no sé qué estómago habría para historias sobre sociedades que se desmoronan, así que no estoy trabajando en eso. Tengo muchas ganas de volver a visitar mi conjunto de habilidades cómicas, así que he estado escribiendo guiones destinados a hacerme reír”.

Pero Banijay Rights, distribuidora de la compañía que tiene la propiedad intelectual de 'Black Mirror' llegó al acuerdo con Netflix.

Mientras tanto, Brooker hizo 2 programas de revisión anual de Netflix, 'Death to 2020', y 'Death to 2021', y fue productor ejecutivo del especial 'Attack of the Hollywood Clichés!' También hizo el cortometraje interactivo '"Cat Burglar', que pedía a los espectadores que respondieran preguntas de trivia para avanzar en la historia de un gato llamado Rowdy que intenta robar un museo, tributo al dibujante Tex Avery (Bugs Bunny y Daffy Duck o Pato Lucas).

Ahora, basta de excusas, y a trabajar en 'Black Mirror' 6.

Brooker:

Si la tecnología es una droga -y se siente como tal- entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Esta área, entre el placer y el malestar, es donde está 'Black Mirror'. El 'espejo negro' es lo que usted encontrará en cada pared, en cada escritorio, en la palma de cada mano: la pantalla fría y brillante de un televisor, un monitor o un teléfono inteligente.

