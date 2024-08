Jack Black cumple 55 años: El hijo de ingenieros que soñaba con tocar rock

image.png El papel que lo mandó al estrellato fue su protagónico en "Escuela de Rock" de 2003, donde un músico sin trabajo forma una banda de rock con alumnos de un colegio.

Además de su carrera actoral, Black también es el vocalista de la banda de comedia rock Tenacious D, que formó junto a Kyle Gass en 1994, mezclando humor en sus actuaciones, lo que los llevó a ganar un Grammy en 2014 por su interpretación de The Last in Line. A lo largo de los años, Black incursionó en papeles diversos en el cine, además de la música, e incluso destacó como la voz de Po en la exitosa franquicia de animación Kung Fu Panda.