66 años del natalicio de Michael Jackson: Vida, éxito y escándalos del Rey del Pop

Michael Jackson formó con sus hermanos mayores Jackson 5, un conjunto juvenil que lo lanzó a la fama y disparó posteriormente su carrera solista.

El éxito con el grupo lo llevó a perseguir su propia carrera como solista, lanzando así Off the Wall en 1979, álbum que vendió más de 20 millones de copias. Aunque, fue en 1982 con Thriller cuando Michael Jackson alcanzó la cumbre de la fama mundial: el álbum se convirtió en el más vendido de la historia, impulsado por éxitos como “Billie Jean”, “Beat It” y la inigualable “Thriller”, acompañada por su icónico videoclip de 14 minutos dirigido por John Landis. Michael Jackson no solo dominaba las listas musicales, también rompía barreras raciales y culturales a través de sus videos y sus presentaciones en vivo.