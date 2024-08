Versiones cruzadas entre Marley y su denunciante: "Extorsión" vs. "relación de abuso"

Embed - Marley habló sobre la denuncia y aseguró que es una "extorsión"

"Me extorsionó. Pero yo soy acumulador de cosas, tengo pruebas de que todo es falso y las llevaré a la Justicia", agregó.

Marley se mostró sorprendido por las acusaciones, que "solo buscan hacer daño", "son un delirio de cosas, todo es fantasioso". Asimismo, se refirió a una denuncia mediática anterior cuando un encapuchado lo expuso públicamente ante las cámaras: "Fue algo armado andá a saber por quién, entonces no hubo denuncia y por lo tanto no fui a la Justicia".

"Odio que me obliguen a tener que hablar de mi sexualidad y que me fuercen a recurrir a la Justicia, quiero que la gente sepa la verdad, espero que esta pesadilla termine pronto y yo pueda continuar mi vida con mi hijo y con la espera de mi hija", concluyó.

Molina habló públicamente por primera vez en América TV

En diálogo con Flor de la V, el denunciante aseguró que su relación con el famoso comenzó como "un grooming online" y que pasó a "un grooming sexual". "Fue una relación por más de 3 años que era una relación de abusó", relató Molina quien confesó que conoció al conductor a los 17 años.

Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia

"Salí del closet cuando tenía casi 24 años. Nadie sabía que era gay. Él (Marley) fue la primera persona que supo que era gay", reconoció el denunciante. Según explicó, conoció al presentador a través por una página web "a principios de año 1996".

Embed - POR PRIMERA VEZ habló el denunciante de MARLEY, Adrián Molina (Entrevista completa)

Sobre sus encuentros con el conductor, el denunciante comentó conmovido: "No recuerdo palabras, sí sensaciones, sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena".

A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos

"Para una mente de 17 años fue mi primera pareja y una persona famosa. Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció sobre por qué se anima a contar su historia ahora. Y dejó en claro: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".

--------

Más contenido en Urgente24:

El método poderoso para salir de la depresión en 10 minutos

La esposa de Lionel Scaloni reaccionó contra Fátima Florez por un posteo del DT: "Salió mal"

Marcelo Gallardo y una decisión muy cuestionada por los hinchas de River