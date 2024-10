La inesperada confesión de Pablo Echarri: "Me va atrapando"

“Me parece que toda esa gimnasia y ese interés y esa búsqueda de argumentos y también sumado a las necesidades de transmitir y comunicar cada vez de una forma más clara y más contundente me van llevando a hacia algún lugar”, explicó el esposo de Nancy Dupláa. Y sumó: “Yo no quiero aventurarme pero me parece que fui generando un capital durante todos estos años”.