Se complicó: no es Marcos Galperín, es Eduardo Bastitta & Sebastián Pareja

El posteo:

"Un empresario libertario y un funcionario de Karina Milei le mienten a Galperin

El dueño de la empresa que está construyendo en el Mercado Central tiene la decisión de confrontar contra el Peronismo. Eduardo, así se llama el titular de Plaza Logística, fue el responsable de reforzar significativamente la fiscalización de @JMilei para el ballotage, en noviembre de 2023. Tiene todo el derecho a hacer política y eso es sano en democracia. Lo que no corresponde es que se niegue a cumplir las leyes. Es importante que el funcionario de @KarinaMileiOk, @SPareja_, y Eduardo Bastitta, dejen de mentirle a @marcos_galperin. No es cierto que el Mercado Central sea un “limbo”, dentro del cual no rigen las leyes provinciales ni las normas municipales. Sean profesionales, no hagan política barata. Lean el artículo 1 del Convenio de Creación de la Corporación del Mercado Central (Ley 17.422)."

Embed UN EMPRESARIO LIBERTARIO Y UN FUNCIONARIO DE KARINA MILEI LE MIENTEN A GALPERIN



El dueño de la empresa que está construyendo en el Mercado Central tiene la decisión de confrontar contra el Peronismo. Eduardo, así se llama el titular de Plaza Logística, fue el responsable de… https://t.co/dEA3rxbSRi — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) October 23, 2024

El posteo es un comentario a un video de Sebastián Pareja, en el que éste dice:

"Vinimos a ponerle un freno para siempre a la fábrica de pobreza a cielo abierto que ha instalado el kirchnerismo. Le vamos a poner el cuerpo a todas aquellas batallas que sean en pos de defender los intereses de los argentinos, como en este caso cuando está en juego el trabajo de miles de compatriotas. ¡No a la clausura de las plantas de Mercado Libre!"

