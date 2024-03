Cami Mayan contó por qué lloró y le rogó a Alexis Mac Allister antes de separarse

image.png

Cami Mayan reveló detalles impensados de la separación

Fue en el programa de Luzu llamado Patria y Familia donde Cami Mayan reveló cómo vivió todo ese momento: “Él me dice ¿vas a buscar tus cosas o te las mando? Y le dije que tenía que procesar lo que estaba sucediendo. Le aseguré: Voy a ir, es mi casa... Tengo que traerme mis cosas y ver qué onda, saludar a la gente, ver qué hago... Era plantearme qué hago con todo esto que soy yo. Él esperaba que yo vaya, agarrara mis cosas y me fuera al otro día. Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole 'no sé qué hacer' no dijo 'ah, ok. Tengo que ser un poco más empático", sostuvo la influencer.