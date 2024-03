Esteban Lamothe confrontó a Javier Milei por foto editada: "Deje las redes"

Por último, le mandó un mensaje a la prensa y dio más detalles de su postura: "Por favor no me llamen más de los programas porque no voy a hablar de una foto falsa, que está armada. No me interesa pelear por esta red con nadie, no lo sé hacer, yo discuto en persona, cara a cara, con respeto y para sumar. Gracias".

No es la primera vez que el actor cruza a Javier Milei

Ya el año pasado, previo a la victoria de Milei, Lamothe se había manifestado en su contra:

No voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino No voten a Milei. No lo hagan, nada más, es lo único que le puedo decir al pueblo argentino

En diálogo con Radio Mitre, el actor había explicado: "No estoy consumiendo mucho lo de las elecciones y cuando veo imágenes de Milei no me dan ganas de escuchar, tiene un tono un poco violento que no me gusta, entonces me cuesta. Es difícil conectar con alguien tan violento. Lo que propone es un disparate total y es un peligro".

