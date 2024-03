No habrá marcha del 8M en Rosario por la inseguridad vinculada al narcotráfico

Embed - Asamblea lesbotransfeminista Rosario on Instagram: "La Asamblea Lesbotransfeminista reprograma la marcha por el "Día Internacional y plurinacional de trabajadorxs mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex, no binaries, afros y originarias" para acompañar las medidas de fuerza definidas por los sindicatos frente a la gravísima situación que atraviesa la ciudad de Rosario. Queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con las familias de los trabajadores asesinados y de quien hoy pelea por su vida. Exigimos a los gobiernos nacional provincial y municipal que reviertan la espiral de violencia en que nuestra ciudad está sumida desde hace años, con políticas serias, sin atajos, sin apelar a discursos cargados de mayor violencia. Hoy paramos porque nuestras vidas valen!! Basta de muertes, construyamos un país donde todas las personas podamos vivir en paz, con salud, educación, trabajo, vivienda y derechos. Sin vida digna no hay libertad! Convocamos a una conferencia de prensa a las 12 h hoy viernes 8/3 en La Toma Tucumán 1349 Convocamos a asamblea el lunes 11/3 18 hs en La Toma. Tucumán 1349"

