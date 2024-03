Show de las Dietas y esfuerzo de Diego Santilli para ir al Ejecutivo

Que esto haya comenzado en La Libertad Avanza revela que Casa Rosada habló con Martín Menem, quien impulsó a González D'Alessandro hacia el canal LN+, y esto ocurrió antes que Javier Milei irrumpiera en escena: “No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata”.