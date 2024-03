Antes de insistir con la Ley Ómnibus al Congreso, Javier Milei contra las dietas

Crecen los rumores de que febrero no fue tan exitoso como en enero en materia de superávit fiscal, y que marzo será peor. La caída de los ingresos del Fisco es importante y previsible porque el esquema tributario argentino está construido sobre gravámenes al consumo.

Porque peligra lo fiscal, el Ejecutivo Nacional está promoviendo volver a incrementar la presión tributaria (4ta. Categoría de Ganancias, de la que Nación se lleva la mitad) con la excusa de que los gobernadores reclaman dinero al Tesoro Nacional.

Embed DECLARACIÓN DE PUERTO MADRYN



La @lapatagonia_ar tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infraestructura acorde.

Los Gobernadores de las Provincias Unidas del Sur avanzaremos con un Plan Regional de Desarrollo Productivo, aprovechando… pic.twitter.com/OYpSkH5fQX — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) March 7, 2024

Provincias

Sin embargo Javier Milei insiste con un análisis distinto: la Nación está muy bien y las provincias no.

“Nosotros estábamos dando 1 punto del PBI para que acomodaran las cuentas públicas, ellos querían 2. Esto es una derrota para las provincias y si vos te fijas el problema fiscal que tienen las provincias, el problema es de ellos”.

"El 'Círculo Rojo' sigue leyendo las cosas de manera incorrecta, con los ojos del pasado y leyó esto como una derrota".

La expresión es rarísima porque ¿a qué le llama Milei, 'Círculo Rojo'? Por lo que se sabe, gran parte del 'Círculo Rojo' se encuentra en empresarios y financistas, que están apoyando a Milei. Quienes están cuestionando los números fiscales y monetarios son algunos economistas locales pero básicamente surgió de la visita del Fondo Monetario.

Algo más: se está complicando la negociación entre Nación y provincias porque, a medida que pasan las horas, es más evidente que Nación demandará antes que ofrecerá a las provincias, que se sienten muy perjudicadas por Nación.

Embed El *Pacto del 25 de Mayo* es esencialmente político-fiscal. No es casualidad. Argentina, que ha sido históricamente un país adicto al gasto público y al déficit fiscal, viene de una sobredosis en el periodo 2003-2015 que aún está padeciendo.



La inestabilidad macro, el… pic.twitter.com/onUYCoLkqb — Esteban Domecq (@EODomecq) March 3, 2024

Muchas dudas

Hay un ejemplo: el apagón que sufrió la Provincia de Santa Fe en la noche del jueves 07/03. Cuidado con el mantenimiento de la red eléctrica. Se conoce que hubo o demoras o restricciones en los pagos de Nación a Transener, empresa determinante en la distribución de la energía eléctrica a través del Sistema Interconectado. Y eso sucedió para 'dibujar' el superávit. Por eso hay tantas dudas sobre los números del Ejecutivo Nacional.

Embed Así se consigue el famoso déficit fiscal cero



La principal transportadora de energía del país no puede pagar los sueldos porque el Gobierno no le transfiere fondos - Infobae https://t.co/I6D4BkO7RU — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) March 6, 2024

Embed Julián Moreno en @C5N



Presidente de APYME, dueño de una Pyme que presta servicios a empresas públicas.



Se dejaron de pagar directamente certificados de todas las obras vinculadas con erogaciones del Tesoro. Así se generó ese déficit fiscal cero de enero: no es que se dejó de… pic.twitter.com/hd0vbWHel0 — APYME (@APYME_INFO) March 7, 2024

Milei se niega a dar este debate y va por otro lado: el costo social del ajuste, consecuencia de la inflación que creció con la devaluación del peso. Pero una constante de Milei es que casi siempre él tiene razón:

“Nosotros tomamos muchas medidas para aliviar y eso también fue destacado y ponderado por el FMI. Estamos duplicando la AUH, la Tarjeta Alimentar, lo que es la asistencia a las mujeres embarazadas, hemos cuadruplicado la ayuda a los chicos que inician el colegio. Estamos poniendo en marcha un plan para que aquellos que no puedan pagar las cuotas del colegio se les dé un financiamiento para que puedan hacerlo. Es más, a mí me parece bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados porque cuando se fueron ellos la jubilación mínima era de US$ 80 y hoy con el bono es de US$ 200. Es la característica del gobierno anterior, son deshonestos”

Acerca de la inflación, Javier Milei vuelve a pedir paciencia:

“Me eligieron para bajar la inflación y que termine con el flagelo de la inseguridad. En algún momento, la inflación se va a derrumbar como un piano”.

Es otro tema que comienza a crecer: ¿cuándo se cumplirán las promesas del Presidente? Mientras tanto, él insiste en generar distracciones tales como las dietas de los legisladores. Pero es evidente que el kit perderá impacto con el transcurso de la crisis.

