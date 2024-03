Alianza patagónica: Advertencia de los gobernadores a Milei

"La Patagonia aporta a la economía nacional el 98% del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica, el 27% de la energía hidroeléctrica", advierte el documento. Y prosigue: "Concentra en su mar adyacente el grueso de las capturas pesqueras, y en sus puertos la mayor parte de los desembarcos en este recurso. Cuenta con los principales destinos turísticos del país, exportaciones diversificadas de recursos agrícolas, ganaderos y forestales. La región tiene un potencial que le permite un desarrollo sostenible y necesita desplegar una infra acorde.

"El ajuste fiscal por sí solo no garantiza ningún desarrollo. La producción, la inversión y el empleo deben estar en la agenda de los gobiernos. Si la determinación política del Gobierno nacional es desertar en sus obligaciones en esa materia, cuanto menos debe reponer un esquema de coparticipación federal de impuestos acorde a esas responsabilidades y a tono con el mandato constitucional que establece que toda transferencia de competencias o servicios o funciones debe venir acompañado de los correspondientes recursos".

Es por ello que los gobernadores patagónicos "resuelven asumir en plenitud las potestades reconocidas en la Constitución Nacional y, en tal sentido, proclaman la determinación de llevar adelante un plan regional de desarrollo productivo, estado de los propios estados, definiendo en este modo el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales".

"Ratificamos nuestro compromiso de defender a nuestras provincias ante cualquier intento de atropellar sus autonomías o menoscabar sus recursos. Es el compromiso de los gobernadores con sus pueblos", finaliza el texto.

Gobernadores patagónicos: "No estamos pidiendo nada que no esté en la Constitución"

Tras la conferencia de prensa, Ignacio Torres tomó la palabra y detalló que el encuentro de gobernadores patagónicos apuntó a avanzar en una "discusión de refundar la concepción y los valores de un país federal". Además, celebró que comience a darse esa discusión que es "más profunda" que el mero debate por la coparticipación.

"No estamos pidiendo nada que no esté en la Constitución", señaló el gobernador de Chubut.

Además, anticipó que las obras públicas inconclusas, frenadas por el Gobierno nacional, serán retomadas por las provincias.

"Argentina para salir adelante tiene que mirar al sur, y al mal llamado interior", sentenció.

También pidió "hermanarse con todas las provincias".

Luego, ante una pregunta de la prensa sobre la expectativa ante la reunión de gobernadores con Nación este viernes 08/03: "vamos con expectativas de que sea una reunión en el marco de un pacto federal, un pacto federal tiene que nacer de las provincias, sino no es un pacto, es una adhesión a algo, que es completamente distinto".

El siguiente en hablar fue Sergio Ziliotto, que insistió en que "cuando hablamos de desarrollo y hablamos de recursos, entonces es bienvenida la discusión para redefinir el federalismo fiscal. Si nos plantear discutir la redistribución de los recursos, vamos a insistir que no queremos algo de otros, sino que tenemos responsabilidades por cumplir".

Weretilneck: "Estamos viviendo una estafa mediática"

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, comenzó agradeciendo la convocatoria. "Somos seis gobernadores de distintos partidos políticos. Pero a pesar de eso, algo nos supera: velar por nuestra gente y nuestro pueblo".

"Creo que hay mucho de identidad, tenemos identidad de región. A nosotros no nos fuerza nada sentirnos patagónicos. Entonces lo que estamos gestando, a partir de Villa La Angostura y lo que pasó con el pueblo de Chubut, es algo natural. No es nada en contra de …, sino en defensa de nosotros mismos", agregó en referencia al accionar del bloque patagónico frente el "avasallamiento" del Gobierno de Javier Milei.

"El documento habla de la importancia de la Patagonia para el país. No tenemos ánimo separatista, ni de conflicto, pero el Gobierno debe entender que no hay Argentina sin Patagonia. Mandamos nuestro petróleo pero después tenemos que pagar mucho más caro. Esta unidad de hoy tiene que ver con ser respetados y que no nos echen la culpa de los males del país", añadió

"No me gustan la estafas mediáticas y hoy lo estamos viviendo. Se nos acusa de ser despilfarradores y de los males del país. Parece que los males del país son responsabilidad de los gobernadores", lanzó luego Weretilneck.

"No nos pueden estafar diciendo que somos responsables. Es importante dar el debate, tenemos que ser claros y contundentes, por nuestra historia, por respeto a nuestro pueblo", finalizó.

Vidal: "Es difícil trabajar con un Gobierno que maltrata a gobernadores"

A su turno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fustigó a la administración de Javier Milei: "Es difícil trabajar en conjunto con un Gobierno que no solamente maltrata a sus gobernadores en los últimos días vimos como funcionarios nacionales desmerecían nuestro trabajo y cómo se referían a los habitantes de Chubut... Cuando desde Nación le faltan el respeto a un Gobernador, le faltan el respeto a un pueblo, y eso no lo podemos permitir", agregó.

"No estamos en contra del Gobierno nacional, como argentinos de bien, queremos que al Gobierno le vaya bien y puedan sacar nuestro país adelante", advirtió luego.

Por su parte, Gustavo Melella lanzó: "no queremos pelear con nadie, no nos gusta pelear, somos gente de respeto, respetamos y queremos que nos respeten".

"Queremos decirle al Presidente y su gabinete que no somos sus enemigos, no se confundan, nuestros enemigos son los especuladores, los que forman precios sin importarle nada, los que nos llevaron a esa deuda histórica que hoy está sufriendo nuestro pueblo para quedar bien con el FMI. Nosotros somos amigos del pueblo, gobernadores de nuestra gente y orgullosamente patagónicos", sumó.

"Hay que ordenar, estamos de acuerdo. Pero el reordenamiento se tiene que hacer con humanidad, no que hoy nuestros abuelos estén decidiendo qué remedios van a tomar porque los otros no los pueden pagar. Eso no es construir una patria", cuestionó.

