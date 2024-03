Reconocidos artistas cruzaron a Javier Milei por el ajuste en la cultura

A raíz de la nueva embestida oficialista en contra del arte local es que varios artistas de renombre salieron con los tapones de punta. Juan Minujín fue entrevistado en Urbana Play y cuando le preguntaron al respecto del tema dijo: "Me hubiera esperado que obviamente se gestione de una manera distinta". Y sumó: "Además con este discurso que es: 'Lo hacemos por los chicos pobres'. A mi eso me parece que es cínico. Es mentiroso y cínico. Todo el mundo sabe que no es así".