Universidad desafía la crisis: 600 alumnos se inscribieron para terminar sus estudios

Sobre esa línea continuó "Muchas veces las mismas estructuras burocráticas son las que conspiran e imposibilitan que se cumpla el objetivo de la institución, por esto todas estás historias deben servir como mensaje para nuestra comunidad y para todos aquellos que aún están en la duda".

"Siempre con el horizonte puesto en hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con la misión de la universidad, la educación pública, que nos iguala a todos, nos salva", concluyó el rector de la UNR.

Por último, Romina Péres, responsable del Área Académica y de Aprendizaje, le agradeció a los estudiantes que se inscribieron en el Programa Regresar y aseguró: "Sabemos que no es sencillo, pero nunca es tarde para cumplir un sueño y siempre vale la pena escribir un final distinto".

Testimonios de quienes volvieron a la Universidad

El periodista Gonzalo García recolectó testimonios de estudiantes que tuvieron que dejar la Universidad en algún momento de su vida y ahora volvieron a inscribirse gracias al Programa Progresar para terminar su carrera.

Raquel Finoquetto, de 48 años, explicó que “Hoy en día puedo decir nuevamente que soy estudiante de Ciencias Médicas. En dos oportunidades dejé la facultad, durante más de doce años, por cuestiones personales y laborales. Hoy elijo volver a estudiar porque tengo ganas de ser médica”, y agregó: “Me parece maravilloso porque nos permite reinsertarnos, ayudarnos y orientarnos a quienes venimos con otra metodología de estudio”.

Federico Majul, estudiante de arquitectura de 44 años, comentó: “Dejé la facultad en el 2005, y ahora estoy intentando volver al ruedo para poder obtener mi título universitario. Nunca me imaginé que iba a salir un programa de este estilo y menos que iba a haber una segunda convocatoria. Estoy en busca de terminar un ciclo y darle un ejemplo a mi hija de que no importa la edad, siempre se puede volver a estudiar”.

María Alicia Medina le dijo: “Empecé Derecho en 1996, cuando tenía 21 años. Por cosas de la vida me fui alejando y durante muchos años trataba de conectarme nuevamente, pero cada vez se hacía más difícil. Me había dado por vencida, pero hace poco me enteré de este programa y la verdad que lo tomo como una oportunidad muy importante que se me presenta”.

Alexis Piva, estudiante de Relaciones Internacionales, contó: “Me enteré por mi hermana hace un par de meses y empecé a querer volver. Me puse hasta en contacto con un amigo, que también se sumó”.

