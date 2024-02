Universidades: Sandra Pettovello y cómo volcarse una ciudad en contra

‘’Me sorprendió, porque la Universidad Nacional de Río Tercero no le genera ningún gasto al Estado en el marco del ajuste fiscal que se hace. Es una medida a la cual no le veo mucho sentido. El rector trabaja ad honorem y en el presupuesto 2023, con el cual se están manejando las universidades nacionales, la de Río Tercero no está incluida’', comentó respecto a la medida al medio La Voz. Así, el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto, especialmente con las provincias.

La Universidad Nacional de Río Tercero es una realidad. La felicidad es inmensa. GRACIAS! La tan ansiada reparación se hizo esperar, pero llegó. A toda la comunidad de nuestra ciudad, a las víctimas, su familiares, a Coca, a Fabi, esto es todo de Uds y nuestro! pic.twitter.com/0IWbhA1OtI — Marcos Ferrer (@ferrermarcos) September 29, 2023