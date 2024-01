El final del modelo 'universidad para todos'

La idea de que el ascenso social pasa por la universidad ya no es rigurosamente cierta. El ascenso social pasa por la inserción socioeconómica que ya no es una consecuencia de la universidad; y el 'Sistema' debe comprender que hay alternativas que se adaptan más a las necesidades de los individuos.

Habría que reconvertir el 'Sistema' por completo, incluyendo a los docentes. Es traumático pero es inevitable.

The Wall Street Journal publicó una investigación en USA que es un llamado de atención para la educación argentina también. Se titula 'Por qué los estadounidenses han perdido la fe en el valor de la universidad', y la firma el periodista Douglas Belkin.

La idea es la siguiente:

En la última década, el porcentaje de estadounidenses que expresaron mucha confianza en la educación superior cayó del 57% al 36%, según Gallup. Una disminución en la matrícula universitaria desde 2011 se ha traducido en 3 millones menos de estudiantes en el campus. Casi la mitad de los padres dicen que preferirían no enviar a sus hijos a una universidad de 4 años después de la escuela secundaria, incluso si no hubiera obstáculos, financieros o de otro tipo. Y 66% de los estudiantes de secundaria piensan que estarían bien sin un título universitario.

Aquí van algunos fragmentos del trabajo:

La desilusión

"(...) La pandemia hizo que muchas familias estadounidenses de clase media se dieran cuenta de algo aleccionador: la “universidad para todos” no funciona para la mayoría.

Arthur Levine, presidente emérito de Columbia Teachers College y autor de 'The Great Upheaval: Higher Education's Past, Present and Uncertain Future' (La gran agitación: pasado, presente y futuro incierto de la educación superior), compara este momento en la educación postsecundaria con el cambio sísmico que siguió a la Revolución Industrial. Esa ola de perturbaciones del siglo XIX invadió las escuelas diseñadas para satisfacer las necesidades de una sociedad agrícola sectaria, y transformó la educación superior en un sistema en expansión de colegios comunitarios, universidades con concesión de tierras y escuelas de posgrado.

El dilema que enfrentan los estudiantes de secundaria de hoy es que, si bien ha llegado una perturbación económica igualmente masiva, no han llegado nuevas alternativas educativas. "Pase lo que pase", dice Levine sobre la Generación Z, "no llegará lo suficientemente pronto para ellos".

Entonces, ¿cómo es posible que una de las joyas de la corona de la sociedad estadounidense desperdiciara tanta confianza en tan poco tiempo?

Baby Boomers

Si la pandemia marcó el momento en que finalmente se resquebrajó el modelo de “universidad para todos”, 1965 marcó su nacimiento. A medida que los 'baby boomers' alcanzaron la mayoría de edad, el gobierno federal puso préstamos a disposición de cualquier joven de 18 años que tuviera un diploma de escuela secundaria y que fuera a la universidad, con el fin de mantener la fuerza laboral más educada del mundo. Las escuelas secundarias eliminaron los programas de educación vocacional en favor de clases de preparación universitaria.

El dinero y el prestigio saturaron los campus universitarios, mientras que alternativas como las escuelas técnicas y vocacionales se marchitaron. Entre 1965 y 2011, la matrícula universitaria casi se cuadruplicó hasta llegar a 21 millones a medida que se ampliaba la diferencia de ingresos entre los graduados de la escuela secundaria y los graduados universitarios. Pero en la infraestructura de las universidades había pequeñas fracturas e incentivos desalineados que han llevado al sistema a colapsar.

La gobernanza universitaria fue diseñada para una era analógica. Las decisiones se examinan a través de un proceso lento y deliberativo hasta que los profesores, administradores y fideicomisarios llegan a un consenso. La genialidad del sistema es que evita las restricciones del control vertical y protege la libertad académica contra la interferencia política. La debilidad es que es una receta para el estancamiento.

La revolución digital exigió una realineación ágil de la academia para que los estudiantes pudieran aprender un conjunto de habilidades que surgían rápidamente para satisfacer las demandas cambiantes del mercado laboral. En lugar de adaptarse, los grupos de interés del campus protegieron su territorio. (...)

A medida que los estudiantes abandonaron las humanidades e inundaron campos como la informática, el big data y la ingeniería, las escuelas no respondieron. El resultado fueron departamentos de historia e inglés con una matrícula insuficiente y listas de espera para clases que condujeron a trabajos bien remunerados. No se iniciaron nuevos programas en campos emergentes porque las escuelas no podían liberar recursos. A medida que los estudiantes abandonaron las humanidades e inundaron campos como la informática, el big data y la ingeniería, las escuelas no respondieron. El resultado fueron departamentos de historia e inglés con una matrícula insuficiente y listas de espera para clases que condujeron a trabajos bien remunerados. No se iniciaron nuevos programas en campos emergentes porque las escuelas no podían liberar recursos.

Muchos rectores de universidades que presionaron por nuevos programas, una adopción más rápida de la tecnología o la eliminación de carreras con poca inscripción se enfrentaron a votos de censura por parte de sus profesores. (...)

La desalineación entre las universidades y el mercado laboral se ve agravada por el fracaso de muchas escuelas a la hora de enseñar a los estudiantes a pensar críticamente. Muchos estudiantes llegan mal preparados para el trabajo de nivel universitario y las propias universidades no están equipadas para brindar instrucción intensiva en el aula.

Los docentes

Los profesores compiten por la titularidad en función de la calidad de su trayectoria investigadora y editorial. La enseñanza es principalmente una ocurrencia tardía. Los profesores titulares negocian cargas docentes más ligeras. Para llenar el vacío, las escuelas contratan adjuntos menos costosos y con poca seguridad laboral. Los profesores no titulares constituyen ahora 75% del personal docente universitario, frente a 25% en 1975.

Estos adjuntos con empleos precarios dependen de sólidas evaluaciones del desempeño de los estudiantes para su seguridad laboral, un sistema que los incentiva a hacer pocas exigencias a cambio de altas calificaciones. Los estudiantes pasan aproximadamente la mitad de tiempo estudiando y asistiendo a clases que sus pares en 1961, pero tienen tres veces más probabilidades de obtener una A, que ahora es la calificación más común en las universidades de todo el país.

25% de los graduados universitarios no tiene habilidades básicas en aritmética y 1 de cada 5 no tiene habilidades básicas en alfabetización, dice Irwin Kirsch, quien supervisa evaluaciones a gran escala para ETS, la compañía que administra el SAT (N. de la R.: Un examen estandarizado que se usa para la admisión universitaria en Estados Unidos)

El control de calidad de los títulos universitarios recae en los acreditadores, pero ellos aprueban programas en cientos de escuelas que no logran producir valor financiero para los graduados y han mantenido a muchas escuelas en funcionamiento con una tasa de graduación de un solo dígito.

Aproximadamente 1 de cada 40 trabajadores estadounidenses recibe un sueldo de un colegio o universidad, y en las últimas décadas el poderoso lobby de la educación superior en Washington ha anulado docenas de propuestas para medir los éxitos y fracasos del sector.

Mientras tanto, a través de una combinación de recortes presupuestarios estatales, exceso de personal administrativo y gasto desbocado en servicios universitarios, el costo real de un título universitario de 4 años aumentó un 180% entre 1980 y 2020. El alto costo aumentó la presión sobre las universidades para que trataran a los estudiantes como consumidores que compran una credencial, en lugar de que los académicos reciban una educación.

Un resultado de esta actitud transaccional ha sido un fuerte aumento de las trampas. La universidad es uno de los pocos productos cuyos consumidores intentan sacarle el menor provecho posible, porque su valor de mercado está ligado a la credencial, no a la educación que debe representar, dice Bryan Caplan, economista de George Mason University y autor de “El caso contra la educación”. (...)

De 100 estudiantes de primer año que se inscriben al azar en la universidad hoy en día, 40 no se graduarán. De los 60 restantes que obtienen un título en 6 años, 20 terminarán subempleados crónicamente. En otras palabras, por cada 5 estudiantes que se matriculan en una universidad de 4 años, sólo 2 se graduarán y encontrarán un trabajo basado en su título. (...)

Una alternativa

El desafío que enfrentan los estudiantes dispuestos a resistir la atracción gravitacional de la universidad es encontrar una alternativa. En una economía cada vez más especializada, la mayoría de los empleos y carreras exigen habilidades más allá de la escuela secundaria. La pregunta es cómo conseguirlos.

Una encuesta publicada en 2022 preguntó a los padres si preferirían que sus hijos asistieran a una universidad de 4 años o a un aprendizaje de 3 años que los capacitara para un trabajo y les pagara mientras aprendían. Casi la mitad de los padres cuyos hijos se habían graduado en la universidad eligieron el aprendizaje. Una encuesta publicada en 2022 preguntó a los padres si preferirían que sus hijos asistieran a una universidad de 4 años o a un aprendizaje de 3 años que los capacitara para un trabajo y les pagara mientras aprendían. Casi la mitad de los padres cuyos hijos se habían graduado en la universidad eligieron el aprendizaje.

Pero, a diferencia del modelo europeo de educación superior, donde los estudiantes ingresan a una carrera vocacional y aprenden con un empleador con la ayuda del apoyo gubernamental, USA invierte casi exclusivamente en estudiantes que van a la universidad.

El apoyo financiero del gobierno a las universidades supera a los aprendizajes en aproximadamente 1.000 a 1, escribe Ryan Craig, autor del libro 'Apprentice Nation' (Nación aprendiz), y director general de una empresa que invierte en nuevos modelos educativos.

Sin embargo, está aumentando la presión para poner menos énfasis en las carreras de 4 años.

En lo que se ha llamado el “reinicio de títulos”, el gobierno federal y varios estados eliminaron los requisitos de títulos para muchos puestos gubernamentales. Empresas como IBM y la gigantesca firma de servicios profesionales Deloitte también lo han hecho.

En 2023, una encuesta de 800 empresas realizada por Intelligent.com/ encontró que el 45% tenía la intención de eliminar los requisitos de licenciatura para algunos puestos en 2024. El Ad Council recientemente llevó a cabo una campaña alentando a los empleadores a deshacerse del “techo de papel”.

Habilidades

En lugar de un título, algunos empleadores están adoptando la contratación basada en habilidades, considerando lo que saben los estudiantes en lugar de las credenciales que poseen. El problema es que la señal enviada por un título universitario sigue siendo más importante, en la mayoría de los casos, que la demostración de habilidades. El resultado es una especie de enfrentamiento entre las viejas y las nuevas ideas sobre la preparación laboral. En lugar de un título, algunos empleadores están adoptando la contratación basada en habilidades, considerando lo que saben los estudiantes en lugar de las credenciales que poseen. El problema es que la señal enviada por un título universitario sigue siendo más importante, en la mayoría de los casos, que la demostración de habilidades. El resultado es una especie de enfrentamiento entre las viejas y las nuevas ideas sobre la preparación laboral.

Un estudio de LinkedIn publicado en agosto 2023 encontró que entre 2019 y 2022 hubo un aumento del 36% en las ofertas de trabajo que omitían los requisitos de título, pero la cantidad real de puestos de trabajo ocupados por candidatos que no tenían un título era mucho menor.

Nuevas iniciativas pueden comenzar a cambiar ese equilibrio. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha pedido 30.000 nuevos puestos de aprendizaje en la ciudad para 2030. El gobernador de California, Gavin Newsom, quiere crear 500.000 en el estado para 2029.

Deloitte es una de las docenas de grandes empresas que defienden la idea de que las habilidades importan más que los títulos. "Este es un viaje de una década", dijo Kwasi Mitchell, director de propósito de Deloitte y director de DEI. "Pasará un poco de tiempo antes de que realmente abramos las compuertas con respecto a la contratación que prioriza las habilidades".

