Jorge Rial desnudó la farsa de la Cadena Nacional de Javier Milei

Además de indicar a que los diputados opositores no fueron ponchados en ningún momento por las cámaras durante la transmisión, el periodista se refirió a un clip de la llegada del mandatario al Congreso transitando Avenida de Mayo.

En dicho material, el cual la producción exhibió, el sonido ambiente es el de una suerte de batucada que en teoría acompañaba el arribo de Milei. Ante esto, Rial sostuvo: "Esto no estaba pasando, fue una orden".

En el momento en que se estaban acercando escuchan los insultos, y eso que había una orden de bajar a lo mínimo e indispensable el audio. Pero se colaban igual las puteadas. Lo que estás escuchando es un insert de audio hecho por la transmisión oficial En el momento en que se estaban acercando escuchan los insultos, y eso que había una orden de bajar a lo mínimo e indispensable el audio. Pero se colaban igual las puteadas. Lo que estás escuchando es un insert de audio hecho por la transmisión oficial

"La TV Pública tuvo que, por orden de (Nicolás) Posse y de Karina Milei, poner una batucada grabada", espetó el conductor.

La conclusión de Jorge Rial

Tras debatir con el panel de su ciclo los motivos que tendría la administración del libertario, el creador de Intrusos sostuvo:

Esto no es al pedo. Es una construcción metódica de una realidad que si nosotros no salimos a contarla, pasa de largo

"Yo estuve hablando de él (de Milei) con alguien importante. Me decía: 'Les duelen mucho estas cosas'. Porque no están preparados para confrontar con este tipo de información'. Ellos tienen armado el aparato paraestatal-político para salir a hablar de otras cosas. Esto no lo pueden hacer", concluyó Rial.

