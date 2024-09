Alexis Mac Allister hace pública su pasión escondida: "Me hizo muy bien"

Eso sí: aclaró que no siempre sucede lo que imagina en el campo de juego. "Muchas veces pasan por la cabeza, pero después cuando hay que resolver con los pies se me complica, ja, no es lo mismo. Yo creo mucho en el poder de la energía y en el poder de las palabras. Creo que cuando uno lo manifiesta y cuando de verdad lo quiere, termina sucediendo", dijo Alexis, que se ha afianzado como una pieza titular indiscutida en el once de Lionel Scaloni.