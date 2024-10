Javier Milei defenestró a Juan Román Riquelme y Fernando Gago

Embed #Milei recordó que dejó de ser hincha de #Boca por culpa de #Riquelme y de #Gago



“Dejé de ser hincha cuando volvió cierto personaje y cuando apareció un 5 que tiene menos marca que La Salada”, aseguró el Presidente durante su discurso en la Fundación Mediterránea pic.twitter.com/5oWbKBSCzW — doble amarilla (@okdobleamarilla) October 30, 2024

Haciendo clara alusión a Juan Román Riquelme y Fernando Gago sin nombrarlos. Además, agregó: "Si sigue así, en algún momento voy a poder volver a la cancha". Refiriéndose al mal presente de Boca y haciendo alusión a que si sigue así no seguirán ni Gago ni Riquelme, algo que dudamos mucho.

Lo cierto es que Boca no está bien y Riquelme se ha equivocado mucho como dirigente, pero también es cierto que ante la terrible crisis que pasa el país, el Presidente de la Nación, Javier Milei, debería estar pensando como levantar el país y no en Boca, SAD no SAD, AFA o no AFA. Hay cosas más importantes que el fútbol en este momento.

