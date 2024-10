¿Y si le sale bien?: la pregunta sobre Javier Milei que más preocupa a 'La Casta'

Aquellos términos que parecían lejanos cuando se hablaba de economía, ahora ya no lo son. Hablar de riesgo país o bonos globales está al alcance de la mano de todas las audiencias. Jóvenes que apenas terminan la escuela secundaria ya utilizan plataformas digitales para hacer rendir su dinero. Se han familiarizado con esos tópicos. Y están más atentos a la evolución del mercado. El que más les sigue hablando a esa audiencia es Milei. Si hasta el economista Juan Carlos De Pablo es buscado en videos por jóvenes estudiantes para escuchar sus apreciaciones económicas y sus historias en la materia. Apenas algunos ejemplos de cómo han ido mutando las preferencias y la atención.

Simplificado en la explicación, sobre ese escenario se va configurando el tablero del año que viene. Y aquí es donde volvemos al Gran Buenos Aires, sitio donde al momento ha tenido mayores dificultades Javier Milei para hacer pie y mantiene un piso alto CFK. Hay un detalle que no debe ser pasado por alto: a medida que avanza el calendario electoral se incorporan al padrón miles de jóvenes a los cuales, por ejemplo, les ha quedado muy lejos la épica con la que nacieron agrupaciones políticas como La Cámpora y más cerca las ideas libertarias. Impensado en otros tiempos observar en viviendas precarias del conurbano carteles con la imagen de Milei y un dólar. O incluso ahora aparecen fotos de Donald Trump en una villa de la zona oeste. Rarezas que no son explicadas por la ideología. Revisten otro carácter.

20241023-axel-kicillof-y-cristina-kirchner-juntos-durante-un-acto-por-el-aniversario-47-de-la-asociacion-abuelas-de-plaza-de-mayo-1897343.jpg Axel Kicillof y CFK, Estela de Carloto de por medio.

Roberto Navarro

En La Cámpora se engloba muy gráficamente la parábola que ha vivido la clase política en los últimos veinte años. Nacieron a la sombra del poder impulsados por una supuesta rebeldía que llevó a muchos jóvenes a interesarse por la política con la referencia cercana en Néstor Kirchner y CFK, hasta convertirse en burócratas del Estado que muestran cada vez más claramente que su único objetivo es mantener un coto de poder y caja. Ambas siempre van de la mano. De lo contrario sería difícil explicar el silencio de actores como Luana Volnovich (ex Pami) o Fernanda Raverta (ex ANSeS) ante el “avance libertario sobre los derechos de jubilados o los más vulnerables”, tal como reza el slogan más escuchado por estas horas. Nadie duda de vasos comunicantes con la Casa Rosada que se traducen en nombramientos de funcionarios que, pasan los años y los gobiernos y siguen sentados en sus lugares.

Esos cuestionamientos internos a los laderos de Máximo Kirchner son, en gran parte, los que llevaron a CFK a encontrarse con enormes dificultades para alinear a todos detrás de su candidatura a la conducción del Partido Justicialista.

Experimentados dirigentes territoriales que no pueden ser tildados de anti kirchneristas han alzado la voz con mayor claridad para cuestionarlos. La semana pasada se sumaron a ese coro Mario Ishii, de José C. Paz; y Juan José Mussi, de Berazategui. Al mismo tiempo, se mostraron cercanos a Axel Kicillof. El gobernador realiza un fino equilibrio para evitar romper todos los lazos con CFK. Cuentan en los pasillos de La Plata que ahora le recriminan a Kicillof abundar con pauta oficial al medio El Destape, liderado por Roberto Navarro que ha girado su línea editorial y aparecieron con más frecuencia las críticas a Máximo Kirchner y su madre. Ante eso, Axel se defiende con una pregunta: “¿Saben quien me pidió que lo haga?”. Sí, adivinaron: CFK.

Vicente Saadi, Lorenzo Miguel y Las 62

La ex vice va a terminar al frente del Partido Justicialista, pero con un costo que antes no tenía. En este gran dislate aparecen situaciones risueñas de quienes quieren, por un lado diferenciarse y por el otro, no lo pueden hacer por razones varias, algunas escabrosas. Es el caso del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien publicó una carta el viernes para pedir la unidad del peronismo pero se metió solito en una trampa y terminó poniendo en el mismo lugar a CFK con María Estela Martínez de Perón y Herminio Iglesias. No es difícil imaginar cómo podría haber caído en el Instituto Patria.

“Muchos peronistas, con cargos institucionales y otros que lo tuvieron, abonarán ese camino. Algo parecido a lo que pasó en 1985, pero sin los liderazgos de aquel entonces”, sostuvo en uno de los párrafos de la misiva, en la que explicó por qué terminó firmando en la lista de CFK. “Para un peronista, es un orgullo ser parte del Consejo Nacional del PJ”, sostuvo. De esta manera realizó un giro a lo mucho que le había dicho a dirigentes peronistas que están dispuestos a construir un esquema por fuera de los designios de CFK.

Al traer a colación el año 1985 para emparentarse con este momento, obliga a recordar lo que sucedió en aquel entonces. En aquellos días se llevó adelante (el 06/07/1985 en la ciudad de Santa Rosa), el Congreso de La Pampa, también conocido como el congreso de la unidad.

El dirigente catamarqueño Vicente Saadi se erigió como el mediador entre Lorenzo Miguel y el titular del Consejo disidente, Oraldo Britos, resultando de las negociaciones una lista de unidad en la que se eligió un nuevo Consejo Nacional. La viuda de Perón fue nuevamente ratificada como Presidenta (a pesar de haber rechazado tanto la titularidad ofrecida en el Teatro Odeón como en Río Hondo), Saadi en la vicepresidencia 1ra., Jorge Triaca en la 2da. y Herminio Iglesias como Secretario General. Esa unión implicó el triunfo de un sector con el apoyo de las 62 Organizaciones Peronistas y el llamado de algunos peronistas a romper para expulsar definitivamente a los ortodoxos y verticalistas de la identidad peronista.

Pasan los años, mucho se renueva, los tiempos cambian, pero hay aspectos donde la historia vuelve a repetirse. Quizá ya no como tragedia, pero sí como comedia.

