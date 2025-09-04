El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerró el jueves (04/09) la campañaproselitista en Merlo y Lomas de Zamora antes de las elecciones del próximo domingo y pidió llenar las “urnas de votos de Fuerza Patria” como “único mensaje” para frenar al presidente Javier Milei.
ELECCIONES 2025
Axell Kicillof cerró la campaña respaldado por sus espadas más fieles
Axel Kicillof visitó Merlo y Lomas de Zamora junto a candidatos del peronismo a horas de la veda electoral. Esperadas críticas a Javier Milei.
“El ruido de las urnas repletas de votos de Fuerza Patria es el único mensaje que puede frenar a Milei”, sostuvo Kicillof durante su visita a esos municipios de la Primera y Tercera Sección electoral.
Al visitar obras de infraestructura en la Escuela de Educación Superior N°508 junto al intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, el mandatario bonaerense dijo
Luego remarcó
Durante el cierre en territorio bonaerense, el gobernador estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares; la jefa de gabinete municipal y candidata a concejal, Sol Tischik, según se informó en un comunicado.
Antes había participado de una recorrida por la exposición “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, junto al candidato a senador bonaerense Gabriel Katopodis y el intendente local Gustavo Menéndez.
Más adelante volvió a criticar al gobierno cuando afirmó
Y añadió que mientras
