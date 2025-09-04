Discapacidad o Milei: Luis Juez y un día muy incómodo en el Senado

Juan Schiaretti se subió pero Luis Juez no

De hecho, ese posicionamiento ambiguo de Juez frente a los requerimientos libertarios le cerró cualquier posibilidad de ser candidato para el periodo inmediato. A pesar de que el senador tiene dos años de mandato por delante, existía un fuerte atractivo de participación en favor de La Libertad Avanza para comenzar a posicionarse como el candidato de Milei en Córdoba, algo que finalmente no sucedió.

Ese atractivo se incrementó cuando Juez conoció que nada menos que Juan Schiaretti encabezaría la lista del oficialismo provincial, eterno rival de sus aspiraciones a la gobernación. El ex mandatario cordobés es una “obsesión” del senador desde el 2007, año en el que se enfrentaron ambos en la elección provincial y en la que el “Gringo” se impuso en medio de inusuales eventos electorales (cortes de luz y otros) que dispararon una acusación juecista por un presunto fraude que más tarde fue desmentido.

Al respecto, Juez había expresado públicamente el deseo de enfrentar a Schiaretti en caso de que se concretara esa candidatura. Algo que finalmente no se produjo a pesar de que el tres veces gobernador asumió el desafío de encabezar la propuesta oficial en Córdoba.

Juan Schiaretti Vigo P Juan Schiaretti, candidato en Córdoba.

Al Ministerio de Defensa tampoco

Por otra parte, Luis Juez confirmó que no se sumará de manera ejecutiva al Gobierno nacional en medio de especulaciones referidas a un posible ingreso suyo al Ministerio de Defensa. Los rumores comenzaron a partir de la búsqueda de un reemplazo para Luis Petri, quien abandonaría el gabinete para convertirse en candidato por Mendoza y aportar a la Casa Rosada desde el Congreso.

Al respecto, Juez desmintió las versiones y aseguró que su proyecto político está destinado únicamente a la gobernación de Córdoba, en lo que sería su cuarto intento. Al 2027, el senador buscaría llegar con el apoyo de Javier Milei, aunque tendrá competencia en otros que aspiran a la misma candidatura, como su ex fórmula Rodrigo de Loredo o el libertario Gabriel Bornoroni.

