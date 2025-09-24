La recesión toca la puerta de Balcarce 50.

Más de la actividad económica de julio

El EMAE de julio muestra que los sectores que más crecieron fueron la Intermediación financiera (23,2% ia) y Explotación de minas y canteras (13,4% ia). Mientras que los que tuvieron las caídas más pronunciadas fueron Pesca (-85,7% ia) e Industria manufacturera (-1,8% ia).

El EMAE reveló un crecimiento del 2,9% interanual, positivo pero mucho menor a los meses anteriores del año, que tuvieron variaciones positivas de más del 5% interanual. De todas formas, vale recordar que durante el primer semestre del 2024 los datos económicos habían caído fuertemente por el ajuste implementado por el gobierno.

La última estimación preliminar del PBI trimestral también registró una caída del (-0,1%) con respecto al primer trimestre del año. Por definición, se establece que una recesión se da cuando se acumulan dos trimestres consecutivos de caída en la actividad económica.

Mientras, el gobierno se ofusca con llegar a las elecciones de fines de octubre con una inflación baja como premisa para salir victoriosos. El propio ministro Caputo ha declarado en una infinidad de ocasiones que la política económica cambiaría luego del 26 de octubre, dejando claro que el fin de mantener la el dólar bajo y el posible traspaso a precios de una depreciación de la moneda es solo hasta esa fecha, sin más.

La realidad muestra que, gracias al paso de Javier Milei por Nueva York, se podría llegar a esa fecha con poca inflación, pero también con una fuerte caída en la actividad, peor ingreso disponible y mayor temor a estar frente a una recesión en puerta.

