El esquema de pagos de jubilaciones y pensiones en Argentina tendrá en mayo de 2026 una modificación clave que impacta tanto en la planificación de los hogares como en la dinámica del consumo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no solo aplicará un nuevo aumento en los haberes, sino que también alterará el calendario de cobros.
AJUSTE INSUFICIENTE
El pago de jubilaciones será del 11 al 29 de mayo, ¿Cuánto aumentan?
Parece que el Gobierno dejó a los jubilados para lo último. Con un ajuste de jubilaciones que no alcanza, los pagos llegan con un poco de retraso.
Este cambio de fechas en los pagos se realizaría por cuestiones operativas vinculadas a los feriados. Sin embargo, en un sector donde no se llega a fin de mes, unos pocos días de atraso puede cambiar la economía de los afectados.
El cambio en las fechas de pago complica a los jubilados
Los jubilados, especialmente quienes cobran la mínima, de casualidad llegan a fin de mes. El corrimiento del programa les dificultará enormemente su consumo y bienestar.
Habitualmente, los pagos comienzan antes del 10, pero en mayo se retrasarán hasta el lunes 11, debido a la combinación del feriado del Día del Trabajador (1° de mayo) y la estructura de días hábiles del mes y se extenderá hasta el 29.
Este ajuste, aunque administrativo, tiene efectos concretos sobre la liquidez de millones de jubilados, especialmente en un escenario donde los ingresos suelen destinarse casi en su totalidad al consumo básico.
En cuanto a las fechas de pago, el esquema para jubilados que perciben el haber mínimo quedó definido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extiende hacia la última semana del mes:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29
Este cambio se da porque los primeros en cobrar serán quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), del 4 al 8 de mayo.
¿Cuál será el ajuste de aumento de jubilaciones para mayo?
En paralelo, el componente económico central del mes será la actualización de haberes. La jubilación mínima ascenderá a $393.174,10, a lo que se sumará un bono de $70.000, llevando el ingreso total a $463.174,10 para quienes cobran el haber más bajo. Este refuerzo se mantiene como herramienta para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aunque su carácter discrecional genera debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional.
El retraso en las fechas de cobro introduce un matiz relevante. En un contexto inflacionario, incluso una postergación de pocos días puede erosionar el poder de compra, especialmente en bienes esenciales como alimentos y medicamentos, cuyos precios suelen ajustarse con alta frecuencia.
Parece que en el Gobierno, los funcionarios no priorizan las dificultades con la que viven millones de jubilados.
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