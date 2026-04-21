El pago de jubilaciones será del 11 al 29 de mayo, ¿Cuánto aumentan?

En cuanto a las fechas de pago, el esquema para jubilados que perciben el haber mínimo quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el calendario se extiende hacia la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29

Este cambio se da porque los primeros en cobrar serán quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), del 4 al 8 de mayo.

¿Cuál será el ajuste de aumento de jubilaciones para mayo?

En paralelo, el componente económico central del mes será la actualización de haberes. La jubilación mínima ascenderá a $393.174,10, a lo que se sumará un bono de $70.000, llevando el ingreso total a $463.174,10 para quienes cobran el haber más bajo. Este refuerzo se mantiene como herramienta para compensar la pérdida de poder adquisitivo, aunque su carácter discrecional genera debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional.

El retraso en las fechas de cobro introduce un matiz relevante. En un contexto inflacionario, incluso una postergación de pocos días puede erosionar el poder de compra, especialmente en bienes esenciales como alimentos y medicamentos, cuyos precios suelen ajustarse con alta frecuencia.

Parece que en el Gobierno, los funcionarios no priorizan las dificultades con la que viven millones de jubilados.

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