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Javier Milei va por todo: PASO y Ficha Limpia para limpiar el tablero político

Javier Milei envía al Congreso la reforma electoral.&nbsp;

Javier Milei envía al Congreso la reforma electoral. 

FOTO: xAI / GROK
Javier Milei envía al Congreso la reforma electoral.&nbsp;

Javier Milei envía al Congreso la reforma electoral. 

FOTO: xAI / GROK

En medio de una crisis social que no da tregua y con el mundo mirando a Medio Oriente, Javier Milei redobla la apuesta. Reforma electoral al Congreso.

22 de abril de 2026 - 10:16
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EN VIVO

El presidente Javier Milei ha decidido acelerar su agenda de reformas estructurales antes de que el clima preelectoral de 2027 domine la escena. El caso que involucra a Manuel Adorni no es solo un problema de imagen; ha profundizado la brecha entre la Casa Rosada y la Vicepresidencia.

Al eliminar las PASO, el oficialismo busca desarticular las coaliciones opositoras. Sin primarias obligatorias, el peronismo y el radicalismo deberán dirimir sus internas en procesos cerrados o mediante rupturas, lo que facilita la dispersión del voto opositor.

Al atar la reforma electoral a la "Ficha Limpia", el Gobierno pone contra las cuerdas a los legisladores. Si la oposición vota en contra, el Ejecutivo los acusará de "defender corruptos". Si votan a favor, habilitan una herramienta que podría dejar fuera de juego a figuras centrales del kirchnerismo con condenas de segunda instancia.

Por su parte, mientras el Gobierno intenta reformar las reglas de juego, el peronismo se encuentra en una etapa de purga.

En el plano internacional, el alineamiento estratégico de la administración Milei sigue profundizándose en el eje occidental. La participación del Presidente argentino en los festejos por el Día de la Independencia de Israel refuerza su compromiso geopolítico, en un contexto donde el mundo mira con cautela la fragilidad de la tregua entre EE. UU. e Irán en las cumbres de Islamabad.

El gobierno de Milei inicia este miércoles redoblando la apuesta política (PASO) para compensar los malos indicadores sociales de la semana, mientras el peronismo desperdicia su ventaja en encuestas debido a peleas territoriales internas.

Si Nación logra aprobar la reforma electoral, llegará a las legislativas con una oposición dividida. Si falla, y los indicadores de pobreza no ceden, el último tramo del mandato se enfrentará a una crisis de gobernabilidad sin precedentes.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

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Por orden de Petovello, el Gobierno anunció la caída de dos ayudas programadas

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anticipó la caída de dos ayudas sociales programadas por el Gobierno tras la cautelar de la Justicia que reactivó el programa Volver al Trabajo. Según la funcionaria, la decisión judicial generó un impacto negativo sobre el presupuesto y provocó la caída de los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.

La medida, anunciada por redes sociales, llega como una respuesta ante la decisión de la Justicia Federal de hacer lugar a un pedido de reactivación del pago de Volver al Trabajo para un millón de beneficiarios. Según Capital Humano, el programa había vencido conforme a los tiempos estipulados por ley y el Gobierno ya había diagramado su reemplazo con los mencionados vouchers de formación.

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Nación va por el juez que le frenó la reforma laboral

El Gobierno decidió avanzar con una batería de denuncias contra el juez laboral Raúl Ojeda, quien concedió una medida cautelar a la CGT que dejó en suspenso cerca de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo.

Según confirmaron fuentes oficiales a periodistas acreditados, en la Casa Rosada ya trabajan en distintas presentaciones judiciales que se irán formalizando en los próximos días. “La decisión es avanzar a través de diferentes vías”, señalaron desde el entorno del Gobierno.

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Encuesta: Cae la imagen de Javier Milei

El ranking de imagen presidencial de América Latina correspondiente a abril de 2026, elaborado por la consultora CB Global Data, traza un mapa regional marcado por fuertes asimetrías en la valoración de los mandatarios y una dinámica de cambios mensuales pronunciados.

El estudio se realizó entre el 13 y el 18 de abril sobre más de 40.000 casos en 18 países, con muestras nacionales representativas —en Argentina, por ejemplo, 2.567 encuestados y un margen de error cercano al 1,9%—, lo que permite comparar de manera homogénea los niveles de aprobación y rechazo de cada jefe de Estado.

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El escándalo del propofol llegó al Congreso Nacional

En medio de la conmoción generada por muertes vinculadas al uso indebido de sustancias médicas y el avance de investigaciones judiciales, ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone establecer un régimen especial de control sobre el propofol, un anestésico de uso hospitalario.

La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Silvana Giudici junto a otros legisladores, busca prevenir desvíos, usos indebidos y eventos adversos graves mediante un sistema más estricto de fiscalización dentro de los establecimientos de salud .

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Miguel Ángel Pichetto cruzó al Gobierno por la reforma electoral: "No hacer elecciones también podría ser barato"

Miguel Ángel Pichetto salió al cruce de la intención del Gobierno de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El diputado nacional calificó el argumento del "ahorro económico" como una excusa “poco sólida” y advirtió que el oficialismo enfrentará un escenario legislativo adverso para modificar las reglas de juego electoral.

"No hacer elecciones también podría ser barato, pero ese no es el punto", ironizó Pichetto. Según el legislador, el sistema actual garantiza transparencia y participación, por lo que intentar alterarlo a un año y medio de los próximos comicios es un error.

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Crece la interna libertaria

Luego del explosivo cruce en redes sociales entre el influencer Gordo Dan y la diputada Lilia Lemoine, que dejó expuesta la interna que hay dentro del Gobierno entre Las Fuerzas del Cielo y Karina Milei yel abogado Alejandro Sarubbi Benítez marcó una posición al respecto al disparar con dureza contra Sebastián Pareja.

En diálogo con el periodista Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia, expresó: "Yo lo que te diría que es más una pelea entre militancia y políticos en sí que termina desatándose quizás de manera ya más cruda con lo que supimos las últimas horas".

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¿Motosierra en el periodismo?

Javier Milei se llena la boca hablando de libertad, pero cuando el periodismo no le gusta, aprieta como cualquiera de la vieja política y reacciona con furia. Y con La Nación, que no es precisamente un medio opositor ni mucho menos, ni siquiera disimula: si no le siguen el libreto ni le chupan las medias, pasan a ser un problema.

De acuerdo con la reconstrucción del periodista Sebastián Lacunza, de elDiarioAR, hubo al menos dos reuniones entre Milei y Fernán Saguier (director de La Nación) que terminaron mal, pero mal en serio. En esos encuentros, el Presidente no se limitó solo a cuestionar líneas editoriales o enfoques periodísticos, sino que pidió directamente que despidan a ciertos periodistas, entre ellos Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y Florencia Donovan.

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Números en rojo: Sube la morosidad bancaria

Seis de cada diez hogares argentinos tienen deuda no bancaria y el endeudamiento total de las familias supera los $39 billones, según un informe de la consultora Focus Market que analiza la evolución del crédito, la mora y las formas de financiamiento durante 2025 y el inicio de 2026.

El estudio, basado en un relevamiento a 2.670 hogares junto con datos de la EPH y el BCRA, muestra cómo cambió el patrón de endeudamiento y advierte sobre las dificultades crecientes para sostener los pagos.

“El avance del crédito en Argentina está siendo el gran sostén del consumo para una parte importante de la población que antes no tenía acceso ni volumen suficiente para financiarse en el sistema formal”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

Actualmente, los hogares acumulan más de $39 billones en deuda total: $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En promedio, la deuda bancaria asciende a $5.702.809 por hogar endeudado, mientras que la no bancaria se ubica en $1.149.431.

Más allá de los montos, el informe destaca una transformación en el patrón de financiamiento. En 2023, el 82,6% de los hogares tenía deuda no bancaria, mientras que en 2026 ese porcentaje bajó al 59%.

En paralelo, la deuda bancaria ganó terreno: pasó de alcanzar al 41,3% de los hogares en 2023 al 55,1% en 2026, reduciendo drásticamente la brecha entre ambos tipos de financiamiento.

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Plano internacional: Escándalo en Washington

Andrew Hugg, jefe de seguridad química y nuclear del Ejército de Estados Unidos, filtró una bomba: los secretos de Estado e información sensible de operaciones encubiertas en Irán durante una cámara oculta, detallando que un científico estadounidense estuvo expuesto a un agente nervioso norteamericano, que EE.UU. atacó la escuela de niñas de Irán y los planes de la Casa Blanca para 'matar al nuevo líder supremo de Irán'.

En la cámara oculta, filtrada por el grupo mediático del periodista James O'Keefe, se puede ver a Andrew Hugg compartiendo información confidencial, incluyendo la postura nuclear estadounidense, la guerra contra Irán, el uso de armas químicas y la corrupción en Ucrania. Tras la filtración del video, el funcionario nuclear de Trump fue escoltado fuera del Pentágono y las autoridades estadounidenses analizan imponerle medidas disciplinarias.

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Los títulos más importantes de Argentina a las 11:00

Eje Nacional: Reforma y Conflictividad Social

  • Congreso: El Ejecutivo envía hoy el proyecto de Reforma Electoral. Los puntos clave son la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de partidos y la implementación de la "Ficha Limpia" para candidatos.

  • Salud y Discapacidad: A las 11:00 inicia una movilización al Ministerio de Salud de la Nación. Colectivos de discapacidad denuncian una situación de "emergencia" y exigen frenar ajustes en las prestaciones.

  • Economía y Calendario: ANSES continúa con el cronograma de pagos para jubilados y beneficiarios de AUH con DNI terminados en 8. En paralelo, un estudio de la UBA advierte que los alquileres han escalado más del doble que la inflación acumulada desde fines de 2023.

Panorama Regional

Provincia de Buenos Aires y CABA

  • Conflictividad Gremial: ATE Capital denuncia una crisis salarial crítica que afecta tanto a trabajadores administrativos como a las fuerzas de seguridad del Ministerio de Seguridad.

  • Feriado Local: Se celebra el aniversario de la fundación de Viedma y Carmen de Patagones, afectando la actividad administrativa y bancaria en esa zona fronteriza entre PBA y Río Negro.

Región Centro (Santa Fe y Córdoba)

  • Rosario y la Hidrovía: Se mantiene la atención sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal. El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales manifestó hoy su rechazo a cambios en cuotas de pesca, advirtiendo sobre posibles despidos en el sector.

  • Santa Fe: Agenda cultural activa con ciclos de cine y charlas sobre IA en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Cuyo (Mendoza y San Juan)

  • Energía en Mendoza: Cinco empresas nacionales compiten hoy por la construcción del parque solar de Guaymallén (5,4 MW), un proyecto clave para la autonomía energética municipal.

  • Hub Minero: El gobernador Cornejo busca posicionar a la provincia como centro financiero minero tras el cierre del Andean Capital Forum.

Norte (Salta, Jujuy y Tucumán)

  • Derechos Humanos en Jujuy: Amnistía Internacional se presentó ante la justicia por casos de represión y pérdidas oculares ocurridos en la provincia.

  • Efeméride en Salta: Actos en la selva de Orán al cumplirse 62 años de la desaparición del periodista Jorge Ricardo Masetti.

Patagonia

  • Sector Pesquero: Alerta máxima en los puertos del sur por el conflicto del Centro de Patrones contra el traspaso de cuotas de merluza, lo que afecta directamente la logística de Chubut y Santa Cruz.

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La Justicia declaró la quiebra de SanCor

La histórica cooperativa láctea SanCor atraviesa su momento más crítico. La Justicia dispuso su quiebra tras confirmar que la empresa no puede hacer frente a sus deudas ni sostener su funcionamiento.

La decisión llega luego de un largo proceso de deterioro económico que incluyó un concurso preventivo iniciado en 2025, el cual no logró revertir la crisis. Finalmente, la propia compañía solicitó la quiebra al reconocer su estado de cesación de pagos e insolvencia generalizada.

El pasivo de la cooperativa ronda los 120 millones de dólares y acumula más de 1.500 acreedores, en un contexto en el que la estructura productiva quedó fuertemente debilitada y sin capacidad de recuperación.

El impacto también es social: según denunció el gremio Atilra, la empresa arrastra al menos ocho meses de salarios impagos, además de aguinaldos adeudados, lo que profundizó el conflicto laboral en sus plantas.

El expediente se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, donde ya se habían detectado irregularidades, falta de información contable y un deterioro sostenido de la actividad. La quiebra aparece así como la formalización de una situación que en el sector ya era considerada inevitable.

El fallo estableció que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos.

También se aclaró que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley.

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Discapacidad en alerta: Paro y marcha

Reclamo de familiares y profesionales bajo el lema "Sin transporte, no hay tratamientos".

Suspendieron transportes por 24 horas. Los tratamientos se ven afectados. Rechazan el nuevo proyecto del Gobierno, además se manifiestan por el recorte en prestaciones.

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Rumbo al 2027: Máximo Kirchner busca aire en el interior

La Cámpora está organizando un acto abierto al público en el sur provincial para comenzar a mostrar la imagen de su líder, Máximo Kirchner. El desembarco del hijo de la expresidenta no es un acto aislado, sino una estrategia de supervivencia y reorganización del kirchnerismo duro de cara a las elecciones de 2027.

El anfitrión del encuentro será el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis.

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¿Cómo pedirle la renuncia a Carlos Frugoni y no a Manuel Adorni?

Jaque mate Javier Milei: el arquitecto Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía -de la confianza de Luis Caputo- fue denunciado por 8 propiedades en Miami (Florida, USA) sin declarar. En ese caso, debería irse pero ¿cómo podría quedarse, entonces, 'mancha venenosa' Manuel Adorni?

Ridículo total: esto sucede en la Administración que pretende promover la 'Ficha Limpia' en la nueva legislación electoral.

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Todos miran el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer el resultado del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondiente a febrero, un dato clave para analizar la evolución reciente de la economía argentina.

El informe no solo permitirá observar el comportamiento del segundo mes del año, sino también trazar un balance del primer bimestre de 2026, en un contexto marcado por la heterogeneidad entre los distintos sectores productivos.

El EMAE es un indicador que refleja la dinámica mensual de la actividad económica en su conjunto y funciona como un anticipo de la evolución del Producto Interno Bruto trimestral.

Según los últimos datos oficiales, en enero la actividad económica registró una suba del 0,4% respecto del mes anterior y un crecimiento del 1,9% en la comparación interanual. De este modo, el año comenzó con una mejora por segundo mes consecutivo, superando las expectativas iniciales.

No obstante, el repunte no fue homogéneo. Mientras sectores como el agro, la energía y la intermediación financiera sostienen una tendencia positiva, otros rubros continúan mostrando debilidad. Entre ellos se destacan la industria y el consumo, que aún no logran consolidar una recuperación sostenida.

En este escenario, el dato de febrero será clave para confirmar si la economía mantiene la senda de crecimiento o si persisten las dificultades en algunos sectores, en medio de un panorama que sigue siendo dispar.

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Boletín Oficial: Vía Navegable Troncal, Economía, ANMAT

1. Infraestructura: Vía Navegable Troncal

Uno de los anuncios más importantes para el sector logístico es la apertura de las ofertas precalificadas para la concesión de obras en la Vía Navegable Troncal.

  • Objetivo: Mejorar la infraestructura fluvial para potenciar las exportaciones.

  • Impacto: Se espera que estas obras optimicen el transporte de carga y reduzcan costos operativos en el comercio exterior.

2. Economía y Comercio Exterior

El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, ha publicado resoluciones clave:

  • Medidas Antidumping: Se oficializó el cierre del examen de oficio sobre la medida antidumping para el calzado importado de China (Resolución 531/2026). Esto impacta directamente en la protección de la industria nacional frente a la competencia externa.

  • Transporte: Se concretó la abrogación de resoluciones anteriores (como la 74-E de 2016) mediante la nueva Resolución 4/2026, simplificando el marco normativo del sector.

3. Salud y Alimentación (ANMAT)

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) emitió la Disposición 2063/2026.

  • Control de Productos: Se establecen nuevas directivas para el Instituto Nacional de Productos Médicos, reforzando la vigilancia sobre la calidad y seguridad de insumos de salud en el mercado.

4. Gestión Pública y Designaciones

Como es habitual, el Boletín incluye una serie de prórrogas en cargos estratégicos para garantizar la continuidad administrativa:

  • Capital Humano: Prórroga de designaciones en las direcciones de Compras y Contrataciones, y Servicios Generales (Resoluciones 100/2026 y 102/2026).

  • Seguridad: Renovación de autoridades en la Dirección Nacional de Migraciones y nuevas disposiciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) bajo la Resolución 131/2026.

5. Control Aduanero y Sanciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Aduana Paso de los Libres) emitió avisos oficiales que incluyen:

  • Condenas y multas por infracciones al Código Aduanero.

  • Exigencias de pago de tributos por mercaderías en infracción, reforzando el control sobre el contrabando y las irregularidades en frontera.

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Hidrovía: Día clave

La Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables de la Nación abre este miércoles al mediodía el sobre con las ofertas técnicas para la concesión de la Hidrovía. Se trata de una instancia decisiva en la batalla por el contrato para administrar el sistema troncal de navegación entre las dragadoras belgas Deme y Jan de Nul.

Ambas firmas pasaron el filtro del primer sobre en el que debían presentar garantías y avales y la experiencia de otras tareas de dragado de gran envergadura.

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Caso Adorni: Hoy declarará el hijo de una de las jubiladas

La investigación judicial que analiza la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo clave con la declaración prevista para este miércoles de uno de los testigos centrales.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la venta del inmueble, quien fue citado por la Justicia para brindar su testimonio en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente, Feijoo tuvo un rol relevante en la operación inmobiliaria: fue quien realizó la reserva del departamento ubicado en la calle Miró al 500 y aparece mencionado como uno de los articuladores del negocio entre las partes involucradas.

La fiscalía busca reconstruir el circuito financiero de la compra y el origen de los fondos utilizados, en una transacción que quedó bajo análisis por su modalidad. El inmueble fue vendido por un valor declarado de 230 mil dólares, con un esquema en el que se pagó un anticipo de 30 mil y el resto fue financiado por las propias vendedoras, sin interés y a pagar en el plazo de un año.

Además, el testigo deberá presentarse con su teléfono celular, ya que los investigadores pretenden acceder a registros que permitan esclarecer comunicaciones, movimientos y detalles de la operatoria.

La declaración de Feijoo se da en una etapa clave del expediente, en la que la Justicia intenta determinar si existieron irregularidades en la compra del inmueble y en la evolución patrimonial del funcionario, en un caso que continúa sumando testimonios y medidas de prueba.

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Otro escándalo de corrupción en el Gobierno

En su declaración jurada obligatoria ante la Oficina Anti Corrupción, Carlos Frugoni, alto funcionarios de Javier Milei, no informó sobre la propiedad de 8 departamentos ubicados en Miami (según investigó el programa WiFi de A24): los compró con sociedades off shore ubicadas en el estado de Wyoming, Estados Unidos (un paraíso fiscal similar a Delaware).

No se trata de un funcionario más, es el encargado de las concesiones viales de las rutas nacionales de Argentina. Involucra a casi 4.000 kilómetros de carreteras.

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"Se acabó la joda": Milei anunció reforma electoral

Javier Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso una ambiciosa reforma política que apunta a rediseñar el sistema electoral argentino. La iniciativa incluye la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de la política y la reactivación del debate por Ficha Limpia, uno de los puntos que más controversia genera en el escenario legislativo.

La confirmación, realizada a través de redes sociales mientras el Presidente regresaba de su viaje a Israel, acelera una discusión que el oficialismo venía madurando en las últimas reuniones de su mesa política. El borrador del proyecto ya contemplaba la eliminación de las primarias, cambios en el financiamiento partidario y de campaña, y ajustes vinculados a la implementación de la Boleta Única de Papel.

Sin embargo, la principal novedad del anuncio es la inclusión explícita de Ficha Limpia. Hasta ahora, ese capítulo no había sido detallado públicamente dentro del esquema general de la reforma. Con esta decisión, el Gobierno busca reinstalar una iniciativa que había quedado trabada el año pasado y que divide aguas tanto en el oficialismo como en la oposición.

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