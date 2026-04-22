Javier Milei va por todo: PASO y Ficha Limpia para limpiar el tablero político

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Caso Adorni: Hoy declarará el hijo de una de las jubiladas

La investigación judicial que analiza la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo capítulo clave con la declaración prevista para este miércoles de uno de los testigos centrales.

Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la venta del inmueble, quien fue citado por la Justicia para brindar su testimonio en el marco de la causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

Según consta en el expediente, Feijoo tuvo un rol relevante en la operación inmobiliaria: fue quien realizó la reserva del departamento ubicado en la calle Miró al 500 y aparece mencionado como uno de los articuladores del negocio entre las partes involucradas.

La fiscalía busca reconstruir el circuito financiero de la compra y el origen de los fondos utilizados, en una transacción que quedó bajo análisis por su modalidad. El inmueble fue vendido por un valor declarado de 230 mil dólares, con un esquema en el que se pagó un anticipo de 30 mil y el resto fue financiado por las propias vendedoras, sin interés y a pagar en el plazo de un año.

Además, el testigo deberá presentarse con su teléfono celular, ya que los investigadores pretenden acceder a registros que permitan esclarecer comunicaciones, movimientos y detalles de la operatoria.

La declaración de Feijoo se da en una etapa clave del expediente, en la que la Justicia intenta determinar si existieron irregularidades en la compra del inmueble y en la evolución patrimonial del funcionario, en un caso que continúa sumando testimonios y medidas de prueba.