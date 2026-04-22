Javier Milei va por todo: PASO y Ficha Limpia para limpiar el tablero político

El presidente Javier Milei ha decidido acelerar su agenda de reformas estructurales antes de que el clima preelectoral de 2027 domine la escena. El caso que involucra a Manuel Adorni no es solo un problema de imagen; ha profundizado la brecha entre la Casa Rosada y la Vicepresidencia.
Por orden de Petovello, el Gobierno anunció la caída de dos ayudas programadas
La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, anticipó la caída de dos ayudas sociales programadas por el Gobierno tras la cautelar de la Justicia que reactivó el programa Volver al Trabajo. Según la funcionaria, la decisión judicial generó un impacto negativo sobre el presupuesto y provocó la caída de los vouchers de formación laboral y la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables.
La medida, anunciada por redes sociales, llega como una respuesta ante la decisión de la Justicia Federal de hacer lugar a un pedido de reactivación del pago de Volver al Trabajo para un millón de beneficiarios. Según Capital Humano, el programa había vencido conforme a los tiempos estipulados por ley y el Gobierno ya había diagramado su reemplazo con los mencionados vouchers de formación.
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