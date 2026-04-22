SANTA FE. En el marco del Consejo Federal de Salud (Cofesa), convocado por el ministro de la cartera nacional, Mario Lugones, desde la Provincia Silvia Ciancio exigió al Gobierno la regularización en el envío de vacunas y alertó sobre el impacto crítico que el recorte del Programa Remediar genera en el territorio santafesino.
FEDERALISMO EN JAQUE
Salud en alerta: Santa Fe expone la 'brecha sanitaria' y las deudas de Nación
Santa Fe reclamó a Mario Lugones (Nación) por la demora en vacunas y recortes en el Programa Remediar. "Planteamos nuestra preocupación", remarcaron.
Santa Fe reclama por la demora en vacunas y recortes en el Programa Remediar
Respecto a la campaña de vacunación antigripal, la funcionaria santafesina expuso la demora en el arribo de las dosis que impide sostener el ritmo de vacunación. "En Santa Fe esto nos afecta especialmente porque tenemos una alta adhesión a la inmunización: ya se vacunaron 203.465 personas, una cifra muy superior a las 137.481 registradas a esta misma altura en 2025", detalló.
Según el cronograma informado por la cartera nacional, se prevé el envío de nuevas dosis entre fines de abril y comienzos de mayo. Esta situación se enmarca en un escenario de desfinanciamiento de programas nacionales. En ese sentido, la ministra señaló:
De manera continuada, recordó que la Provincia viene de enfrentar una caída del 55% en los tratamientos enviados por Nación entre 2024 y 2025.
"El compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro es que, ante esta falta de respuestas, sostengamos la provisión de insumos con compras centralizadas y de manera eficiente", aseguró la ministra, y fue enfática al sostener: "Eso no implica dejar de reclamar a Nación por insumos y medicamentos para la atención de los santafesinos, para que las vacunas lleguen a tiempo o para que se habiliten espacios de discusión en temas sensibles como la salud mental".
Profundizar la implementación y abrir un debate federal
Otro de los ejes centrales de la reunión fue el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657.
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Tras la exposición de la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, Santa Fe planteó su firme postura frente a una reforma que no fue consultada con las jurisdicciones.
"Planteamos nuestra preocupación por lo inconsulto de una reforma que recién hoy se planteó en el marco del Cofesa, sin consulta previa a las provincias ni a sectores académicos o científicos", manifestó Ciancio.
En paralelo, defendió el modelo provincial: "En Santa Fe tenemos mucho para aportar sobre lo que es posible cuando hay una gestión decidida a implementar la ley, sin volver atrás con el modelo de encierro o la figura exclusiva del psiquiatra. Debemos dar respuesta desde la interdisciplina y el abordaje comunitario".
En este contexto, se presentó un documento firmado por al menos 15 autoridades de salud mental de diversas provincias donde se ratifica la vigencia de la actual normativa nacional. El texto sostiene que "dicho marco resulta adecuado y ajustado a las normas internacionales" y advierte que los desafíos actuales no residen en la ley, sino en la "necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad en los procesos de atención".
Finalmente, las autoridades provinciales instaron a reanudar el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama) como el ámbito propicio para el debate. "Como responsables y gestores cotidianos de las realidades de nuestra población, debemos ser parte vinculante de cualquier discusión sobre las normas y políticas de salud mental en un país federal", concluye el documento respaldado por la Provincia.
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