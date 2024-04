Ariel Ortega se alejó de River y responsabilizó a la generación TikTok

Embed Después de esto llega el sushi? pic.twitter.com/Fu1z0TELZV — Boca Info (@Labocatw) April 8, 2024

Las generaciones anteriores, que no gozaban de tanta tecnología como la que existe en estos tiempos, rechazan -en su gran mayoría- estos nuevos hábitos característicos de la generación TikTok, en la que l os contenidos son inmediatos, reina todo lo que es efímero y en donde hay que maximizar esfuerzos por mantener a la audiencia conectada con lo que se quiere mostrar.

Lo dijo Ariel Ortega, lo dijo Piqué...

Semanas atras; Urgente24 levantó los dichos de Gerard Piqué, ex defensor del Fútbol Club Barcelona y de actualidad empresarial-deportiva.

El ex futbolista señaló durante una entrevista con el medio The Times que una de las razones por las que decidió crear su campeonato de fútbol, la famosa Kings League, fue porque se dio cuenta de que sus hijos, Milan y Sasha, se aburrían a los 10 minutos de empezar un partido de fútbol convencional.

"Una de las razones por las que creamos la Kings League fue ver a mis hijos mirando un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos y tabletas viendo otras cosas al mismo tiempo", expresó.

image.png Gerard Piqué.

[El fútbol] Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante [El fútbol] Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante

Relata Piqué: "Los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio, porque la experiencia en casa, en pijama, con galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio", cuenta Gerard Piqué.

La Kings League, ¿el nuevo fútbol?

El fenómeno de la Kings League es furor entre los más jóvenes. Se trata de un campeonato de fútbol 7 con poco menos de la mitad de tiempo de juego que un partido de fútbol 11 tal como lo conocemos (40 minutos en lugar de 90).

El rango etario del público oscila -aproximadamente- entre los 12 y los 40 años, pero con la particularidad de que se juega con reglas especiales.

En síntesis: es un fútbol que no incluye a todos pese a que algunas leyendas futbolísticas se hayan involucrado en la liga (Ronaldinho, Kun Agüero, Iker Casillas), sino que aborda al deporte desde un lado más mediático y con un enfoque más lúdico que competitivo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/KingsLeague/status/1767308250926461196&partner=&hide_thread=false King of Kings. pic.twitter.com/hsD5ssFdLn — Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 11, 2024

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se manifiesta confiado de que la Kings League jamás alcance los niveles de popularidad y visibilidad del fútbol tradicional.

Esto es como si Pasapalabra puede ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no Esto es como si Pasapalabra puede ser competidor de LaLiga. Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de enigma en La Liga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no

Tebas tiene su punto; pero la realidad es que el deporte rey tiene enfrente el desafío de seguir siendo atractivo para que las nuevas generaciones no migren hacia otros consumos, dejando de lado el fútbol más 'clásico'.

Seguí leyendo en Golazo24

FIFA y la Copa Mundial de Clubes 2025: Expectantes River y Boca

Este martes arranca la 2º fecha de la Copa Libertadores

Hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con la policía: Piedras, gas pimienta y tiros

Emiliano Pinsón reveló una muy dura noticia sobre su enfermedad