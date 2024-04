FIFA y la Copa Mundial de Clubes 2025: Expectantes River y Boca

En cuanto al formato de la competencia propiamente dicho, al haber 32 equipo, serán 8 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos mejores de cada uno pasan a octavos de final y en caso de empate en las instancias de eliminación directa, no habrá prórroga sino que directamente irán a penales.

El torneo se desarrollará en Estados Unidos desde el 15 de junio hasta el 13 de julio de 2025.

Esperan River y Boca

Hasta ahora los que irán por Conmebol son: Flamengo, Fluminense y Palmeiras. Restan definirse el campeón de la Conmebol Libertadores 2025 y además, a los dos mejores del ranking Conmebol.

Hoy por hoy, River y Boca son los que estarían clasificados para la cita mundialista. El Millonario aún tiene la posibilidad de coronarse en la actual edición de Conmebol Libertadores, cosa que Boca no. Además, los de la Ribera no pueden sumar puntos Conmebol por dicha competición, lo que complica aún más su presencia en Estados Unidos, pero no la imposibilita en absoluto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/pollo_va/status/1775556862735253964&partner=&hide_thread=false La web de FIFA tiene el ranking de Conmebol que clasifica al Mundial de Clubes del año que viene. Se actualiza a diario y está así: pic.twitter.com/fjQ1UaXIY6 — Alejandro Varsky (@pollo_va) April 3, 2024

